'Mổ xẻ' đội hình Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai trước cuộc so kè trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc so kè tại vòng 6 V.League. Cả hai đội đang trải qua thời gian hết sức khó khăn khi cùng nằm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Hãy cùng so sánh điểm mạnh, yếu giữa các tuyến của khách và chủ trong cuộc đối đầu trên sân Vinh.

Olaha tạo lập hattrick cho Sông Lam Nghệ An tại trận đấu với Quảng Nam thuộc vòng 4 V.League. Ảnh: Chung Lê

Sông Lam Nghệ An đã trải qua 5 vòng đấu tại V.League 2023/2024, với thành tích đáng buồn. Đội chủ sân Vinh chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận tới 2 trận thua. Kết quả đó khiến Sông Lam Nghệ An tụt xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng Giải Bóng đá vô địch Quốc gia 2023/2024. Tuy nhiên, ngoài 2 trận thua tâm phục khẩu phục trước Thanh Hóa và Hà Nội FC, thì câu lạc bộ xứ Nghệ cũng đã không gặp may khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam lấy đi 2 điểm quý giá ở những giây phút cuối trận đấu.

Đối thủ của Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 V.League 2023/2024, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đang phải đối diện với tình cảnh tương tự. Đội bóng phố núi có khởi đầu mùa giải với thành tích tệ hại. Đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 5 vòng đầu tiên ở V.League. Và hiện đội bóng này đang đứng cuối bảng xếp hạng với 2 điểm.

Nếu xét ở cả 3 tuyến thì Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai đều có những điểm yếu điểm mạnh riêng. Trong đó ở hàng tiền vệ, đội bóng phố núi được đánh giá là nhỉnh hơn Sông Lam Nghệ An trong cuộc đối đầu tại vòng 6 V.League. Ở khu vực trung tuyến, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 3 ngôi sao gồm Tuấn Anh, Minh Vương và Châu Ngọc Quang. Đặc biệt, tuyển thủ Tuấn Anh được xem là hạt nhân của đội bóng này. Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ người Thái Bình luôn được huấn luyện viên Troussier trọng dụng. Với kinh nghiệm, kỹ thuật điêu luyện, sở hữu những đường chuyền có tính đột biến cao, Tuấn Anh đang được xem là mẫu tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, Minh Vương hay Châu Ngọc Quang cũng đã tạo dựng được tên tuổi khi đóng góp lớn vào lối chơi bóng nhỏ, đa dạng của câu lạc bộ phố núi.

Bộ 3 tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An gồm Nam Hải, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh sẽ phải đối đầu với những tiền vệ giàu kinh nghiệm như Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang. Nếu xét về tổng thể thì cả 3 tiền vệ xứ Nghệ khó có thể so sánh với đẳng cấp của đối phương. Tuy nhiên với lối chơi giàu nhiệt huyết và khát khao thể hiện bản thân, hy vọng hàng tiền vệ chủ nhà không bị lép vế trước các chân sút đến từ Pleiku.

Hơn nửa đội hình của SLNA trong mùa giải này là các cầu thủ trẻ mới chỉ trên dưới 20 tuổi. Ảnh: Đức Anh

Ở hàng thủ, trong 5 vòng đấu đã qua tại V.League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An đã bộc lộ rất nhiều yếu kém. Đội bóng xứ Nghệ để thủng lưới tới 11 lần, trong đó có nhiều bàn thua thể hiện sự non nớt về kinh nghiệm của các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Điều này cũng dễ hiểu bởi các trung vệ của Sông Lam Nghệ An mùa này có tuổi đời còn quá trẻ và mới chỉ “chân ướt, chân ráo” được thử sức ở V.League. Hiện tại, những trung vệ có thể thi đấu được ở hàng thủ của Sông Lam Nghệ An gồm Lê Nguyên Hoàng (sinh năm 2005), Lê Văn Thành (sinh năm 2001), Phan Bá Quyền (sinh năm 2002). Những cầu thủ này không có được ưu thế về thể hình, thể lực. Chính vì thế họ thường gặp bất lợi trong các tình huống tranh chấp.

Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An bộc lộ nhiều yếu kém trong 5 vòng đấu đã qua. Ảnh: Đức Anh

Nội binh ở hàng thủ của Sông Lam Nghệ An quá mỏng, trung vệ ngoại binh Mario cũng chưa cho thấy được những khả năng nổi trội. Nhiều sai lầm của cầu thủ người Croatia đã khiến cho Sông Lam Nghệ An phải trả giá bằng những trận hòa đáng tiếc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Quảng Nam. Phải khẳng định ở mùa giải này, tuyến dưới của Sông Lam Nghệ An đang thiếu đi một cầu thủ sở hữu tố chất thủ lĩnh, là bệ đỡ tinh thần, lẫn chuyên môn cho đồng đội.

Phía bên kia chiến tuyến, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng không mấy khá khẩm hơn. Họ để thua tới 10 bàn trong 5 trận đấu đã qua. Bộ 3 trung vệ Quang Nho, Jairo và Văn Sơn chưa cho thấy được khả năng bọc lót, hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì thế đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak đã để đối phương chọc thủng lưới khá dễ dàng.

Ở tuyến trên, bắt đầu từ vòng 3, Hoàng Anh Gia Lai có được sự bổ sung Jhon Cley từ Câu lạc bộ Công An Hà Nội. Tuy nhiên tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng ngành công an ở mùa giải trước chưa để lại nhiều dấu ấn. Đây cũng là vấn đề đang khiến đội bóng phố núi phải đau đầu kể từ đầu mùa giải.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai còn gặp thêm bất lợi trên hàng công khi ngoại binh Martin và Đinh Thanh Bình gặp phải chấn thương. Đây là lý do khiến cho Jhon Cley đơn độc và không thể hiện được những thế mạnh như đã từng phô diễn trong mùa giải 2023.

Tiền đạo Success vẫn chưa có được sự ăn ý cần thiết với Olaha. Ảnh: Đức Anh

Chiều ngược lại, dù đội chủ sân Vinh không có được hàng thủ tốt, nhưng đổi lại hàng công đang có được hiệu suất ghi bàn khá cao (trung bình ghi 1, 4 bàn/trận). Đặc biệt tiền đạo chủ lực Olaha đã dần tìm lại được bản năng sát thủ, khi trong trận đấu với Quảng Nam, cầu thủ này đã đóng góp 1 hattrick. Nếu bộ đôi Success và Olaha tìm được tiếng nói chung thì việc tìm đường vào khung thành của Hoàng Anh Gia Lai không quá khó.

Hiện Sông Lam Nghệ An đang phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Dẫu vậy, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn tin vào chiến thắng của đội nhà trước đại diện đến từ Tây Nguyên. Bởi trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất, Hoàng Anh Gia Lai đều để thua trước Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là điểm tựa tinh thần giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật hướng đến chiến thắng đầu tiên ở V.League 2023/2024./.