MobiFone Nghệ An chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Corona

Ngày 7/2, MobiFone tỉnh Nghệ An đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại hệ thống các cửa hàng MobiFone trên địa bàn tỉnh nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây ra.