Môi trường đầu tư – “đất lành đại bàng đậu”

Thu hút đầu tư cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách và tạo việc làm mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030. Đến nay, Nghệ An đã có 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.388 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 56,36%; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh ước thực hiện 1,648 tỷ USD, đạt 235,4% và dự kiến cả năm 2024 đạt trên 1,69 tỷ USD, năm thứ 3 liên tiếp lọt vào tốp 10 tỉnh thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An):

Với sự hỗ trợ và đồng hành tốt nhất từ tỉnh Nghệ An, Công ty VSIP Nghệ An đã có những thành công lớn. Thay mặt Công ty VSIP Nghệ An, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghệ An, các huyện, thành, thị nơi có dự án...

Tại Nghệ An, VSIP đang phát triển 2 dự án lớn. Từ dự án VSIP Nghệ An 1 đầu tiên năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên năm 2023, VSIP tiếp tục triển khai dự án VSIP Nghệ An 2 tại huyện Diễn Châu (KCN Thọ Lộc). Đến nay, tổng vốn đầu tư của VSIP tại Nghệ An và các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN đăng ký đạt 3,1 tỷ USD (Đô la Mỹ), giải quyết việc làm cho gần tới 23.000 người. Dự kiến 2 năm tới sẽ tạo việc làm cho hơn 35.000 người. Đây là niềm vui, đồng thời cũng là áp lực lớn về lao động mà công ty mong muốn có sự hỗ trợ. VSIP dành niềm tin lớn đối với việc đầu tư của mình tại Nghệ An và có thể hình dung được tiềm năng to lớn phía trước với sự phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung.