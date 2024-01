Một cá nhân ở Nghệ An bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.C có địa chỉ tại phường Vinh Tân, TP. Vinh do vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn tại TP. Vinh. Ảnh tư liệu minh họa: PV

Ông C đã điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Cụ thể, căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do Công an TP. Vinh lập ngày 22/11/2023, kết quả kiểm tra cho thấy, ông C đã có nồng độ cồn là 0,427 miligam/1 lít khí thở.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ông bị phạt tiền 35 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe ô tô hạng B2 thời gian 23 tháng.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2023 đến 15/12/2023, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức 33.463 ca tuần tra, với 142.874 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, phát hiện, xử lý 15.705 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, xe ô tô 747 trường hợp, mô tô, xe máy 14.730 trường hợp, phương tiện khác 228 trường hợp.

Mới đây, trao đổi với Báo Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương vẫn ra quân đều đặn, ngoài đảm bảo trật tự giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết thì việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn được thực hiện nghiêm, bất cứ ai vi phạm cũng đều bị xử lý.

Các đội, trạm phối hợp với công an các địa phương tích cực tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tập trung kiểm tra mạnh vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng kêu gọi, người dân cần chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia, không lái xe”, để không phải đóng tiền phạt, đảm bảo an toàn cho mình, cũng như người tham gia giao thông .