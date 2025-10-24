Sức khỏe Một điếu thuốc được đốt lên, vòng đời người hút ngắn lại Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ mà còn là nguyên nhân rút ngắn tuổi thọ của con người. Các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng: Khói thuốc lá là tác nhân trực tiếp dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm, thậm chí còn đe doạ tính mạng của người sử dụng.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ mỗi 5 giây trên thế giới lại có một người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Hút nhiều thuốc lá có thể làm giảm trung bình 10 năm tuổi thọ của người sử dụng. Người hút thuốc thường mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) sớm hơn so với người không hút, làm suy giảm chất lượng cuộc sống và dẫn đến tử vong sớm.

Hút thuốc không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi mà còn liên quan đến hơn 20 loại ung thư khác, bao gồm ung thư miệng, thực quản, dạ dày và bàng quang. Ngoài ra, các bệnh tim mạch do thuốc lá gây ra, như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, là những yếu tố chính làm tăng tỷ lệ tử vong ở người hút thuốc.

Hút nhiều thuốc lá có thể làm giảm trung bình 10 năm tuổi thọ của người sử dụng. Ảnh: Tư liệu

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, người hút thuốc có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 2-4 lần so với người không hút. Thuốc lá còn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng nặng và kéo dài thời gian phục hồi, góp phần rút ngắn tuổi thọ.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng không có "mức độ hút thuốc an toàn". Nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ ở người hút một điếu thuốc mỗi ngày chỉ thấp hơn khoảng 50% so với người hút 20 điếu.

Nghiên cứu từ Anh quốc cho thấy, những người hút thuốc trong độ tuổi 20 đến 40 có thể mất trung bình 10 năm tuổi thọ so với người không hút. Những người quyết tâm bỏ thuốc trước tuổi 40 có thể giảm nguy cơ tử vong sớm đến 90%. Người tiếp tục hút thuốc có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với người không hút.

Đây là con số nghiêm trọng, nhấn mạnh tác hại của thuốc lá lên sức khỏe và tuổi thọ của người sử dụng. Và cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hại của thuốc lá và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cai nghiện thuốc lá để bảo vệ sức khỏe. Ngay cả khi đã hút thuốc một thời gian dài, việc bỏ thuốc vẫn mang lại được lợi rõ rệt về mặt sức khỏe.

Để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, việc từ bỏ thuốc lá là một bước quan trọng và cần thiết. Ảnh: Tư liệu

Tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở sức khỏe cá nhân mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến gia đình và xã hội. Việc điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá làm tăng gánh nặng chi phí y tế, đồng thời làm giảm năng suất lao động do bệnh tật và tử vong sớm. Gia đình người hút thuốc thường phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn và mất mát tinh thần khi mất đi người thân quá sớm.

Để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, việc từ bỏ thuốc lá là một bước quan trọng và cần thiết. Các chương trình hỗ trợ cai nghiện, như tư vấn y tế, điều trị bằng liệu pháp thay thế nicotine và sự giúp đỡ từ cộng đồng, có thể giúp người hút thuốc vượt qua cơn nghiện.