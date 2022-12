Một năm bội thu của ngư dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản của Nghệ An ước đạt trên 201 nghìn tấn, giá trị ước 4.788 tỷ đồng, bằng 106,53% so với kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác năm 2022 ước đạt hơn 201.198 tấn, giá trị ước đạt hơn 4.788 tỷ đồng; trong đó khai thác biển ước đạt hơn 193.885 tấn, bằng 106,53% so với kế hoạch năm, bằng 100,47% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng ước đạt hơn 7.312 tấn, bằng 146,26% so với kế hoạch năm, bằng 105,68% so với cùng kỳ năm trước.

Nghệ An hiện có 3.469 tàu cá, với tổng công suất 654.224 CV, trong đó số tàu cá trên 12m có 1.762 chiếc. Ngư dân nghệ An đánh bắt hải sản bằng các nghề: Lưới rê, lưới chụp, lưới vây, lưới kéo và nghề câu.

Năm 2022, mặc dù ảnh hưởng giá cả các loại vật tư, đặc biệt là giá dầu tăng cao đã gây khó khăn cho hoạt động khai thác thuỷ sản nhưng ngư dân Nghệ An đã khắc phục khó khăn, tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, các chủ tàu đều thực hiện các quy định xuất, nhập cảng và khai báo sản lượng hải sản theo quy định của Luật Thủy sản 2017.

Nhiều tàu cá công suất lớn ở huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị, thu lãi hàng trăm triệu đồng/chuyến. Cùng đó, việc nuôi trồng thủy sản nội địa phát triển mạnh tại các địa phương, đặc biệt là nuôi lồng bè trên các hồ đập lớn ở vùng miền núi và nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển ngày càng phát triển.

Nhiều tàu cá công suất lớn ở huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị, thu lãi hàng trăm triệu đồng/chuyến. Cùng đó, việc nuôi trồng thủy sản nội địa phát triển mạnh tại các địa phương, đặc biệt là nuôi lồng bè trên các hồ đập lớn ở vùng miền núi và nuôi tôm mặn lợ vùng ven biển ngày càng phát triển.

Toàn tỉnh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 21.519 ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm đạt 2.234 ha, diện tích nuôi nước ngọt đạt 19.027 ha./.