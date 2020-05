Một người dân đuối nước được Đại úy Công an Nghệ An cứu sống

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang đề xuất Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Đại úy Nguyễn Văn Minh vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Đại úy Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Đ.C Theo Thượng tá Thịnh, đơn vị mới biết được sự việc khi người dân gửi thư đến đơn vị để cảm ơn. Trong thư, ông Hồ Ngọc Hùng (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) cho biết, chiều ngày 15/5/2020, anh Nguyễn Xuân Bảo (người được ông Hùng thuê làm tại hồ cá của gia đình) trong lúc thả lưới bắt cá bị đuối nước.



Thời điểm đó, Đại úy Nguyễn Văn Minh trên đường thực hiện nhiệm vụ do đơn vị phân công. Khi đến địa bàn xóm 7, xã Nghi Phú thì anh nghe tiếng kêu cứu. Phát hiện có người chới với dưới ao cá, Đại úy Minh liền dừng xe, nhảy xuống bơi ra dìu nạn nhân vào bờ. Mặc dù đã uống nhiều nước, nhưng do được cứu kịp thời nên anh Bảo không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Được biết, Đại úy Nguyễn Văn Minh (SN 1982, quê xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương), hiện là cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An).