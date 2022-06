Một số chỉ số xét nghiệm nước máy ở Vinh không đạt chất lượng

(Baonghean.vn)- Kết quả xét nghiệm nước sinh hoạt ở TP Vinh mới nhất cho thấy, cả 3 mẫu nước được lấy, có nhiều chỉ số không đạt chất lượng.

Ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), đã có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Vinh từ ngày 1/4/ 2022 đến nay.

Theo CDC Nghệ An, ngày 12/6, sau khi nhận được kiến nghị của người dân về hiện tượng nước máy bị ô nhiễm, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy đột xuất 3 mẫu nước của Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An), gồm: (1 mẫu nước tại nhà máy, 2 mẫu nước tại nhà dân) đánh giá tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An theo 26 thông số của QCĐP 01:2021/NA.

Kết quả cho thấy, cả 3 mẫu nước đều không đạt QCĐP 01:2021/NA. Cụ thể, mẫu nước tại nhà máy có 1 thông số không đạt là Mangan (Mn) 0,173 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1 mg/L).

Mẫu nước tại hộ gia đình Phạm Đức Lâm - Khối Quang Trung - Phường Vinh Tân- TP Vinh có 4 thông số không đạt là Coliforms 20 CFU/100 mL (ngưỡng giới hạn cho phép<3 CFU/100 mL); E.coli 5 CFU/100 mL (ngưỡng giới hạn cho phép <1 CFU/100 mL); Chỉ số Pecmanganat 2,56 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 2mg/L); Mangan (Mn) 0,292 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1mg/L).

Còn mẫu nước tại hộ gia đình Bùi Thị Thu - Khối 3 - Phường Hà Huy Tập - TP Vinh: có 2 thông số không đạt đó là chỉ số Pecmanganat 2,08 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 2mg/L) và Mangan (Mn) 0,206 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1mg/L).

Trước đó, ngày 18/4/2022, sau khi nhận được kiến nghị của người dân về tình trạng nước máy trên địa bàn có hiện tượng bị ô nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy 4 mẫu nước. Bao gồm 3 mẫu được thử nghiệm đánh giá 24 thông số theo năng lực tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An và 1 mẫu được gửi Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và môi trường thử nghiệm đánh giá 98 thông số. Kết quả cho thấy, 1 mẫu nước lấy tại nhà dân không đạt.

Đến ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An tiếp tục tiến hành lấy đột xuất 6 mẫu nước của Nhà máy nước Hưng Vĩnh gồm: 1 mẫu nước tại nhà máy, 5 mẫu nước tại nhà dân. Trong đó 2 mẫu gửi Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (1 mẫu nước tại nhà máy, 1 mẫu nước tại nhà dân) thử nghiệm 98 thông số của QCĐP 01:2021/NA; 4 mẫu nước tại nhà dân thử nghiệm theo năng lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cũng tại báo cáo này, CDC Nghệ An kiến nghị Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An báo cáo đầy đủ các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch cho cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và người dân. Kịp thời khắc phục các sự cố, lấy mẫu nước sạch thử nghiệm khi đã khắc phục và báo cáo đầy đủ kết quả khắc phục.

CDC cũng kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tiến hành các đợt thanh, kiểm tra về hoạt động cấp nước sạch. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của UBND TP Vinh và UBND các phường xã đối với công tác quản lý chất lượng nước sạch trên địa bàn. Tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý chất lượng nước sạch, kịp thời phản ánh về chất lượng nước sạch khi thấy bất thường cho đơn vị cấp nước, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý.

Trong khi đó, theo báo cáo ngày 14/6 của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc nước bị bẩn đục, công ty đã triển khai khoanh vùng nguồn nước và đưa 2 mẫu nước (1 mẫu lấy tại nhà máy, 1 mẫu lấy tại điểm súc xả), để kiểm tra. Kết quả cho thấy, chất lượng nguồn nước sạch tại các nhà máy xử lý luôn đảm bảo quy chuẩn của Bộ Y tế....