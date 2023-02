Một số trạm bơm dọc sông Lam đã hoạt động được từ chiều 31/1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ sự điều tiết nước của ngành Thuỷ lợi, đến chiều nay (31/1), một số trạm bơm dọc sông Lam đã bắt đầu hoạt động được, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước, sản xuất kịp thời vụ.

Một số trạm bơm đã bắt đầu hoạt động

Đến 14h chiều nay (31/1), tại trạm bơm xã Cát Văn (Thanh Chương), máy bơm đã hoạt động được ở một ống hút, công suất hoạt động khoảng 80% so với thiết diện ống. Theo ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện các trạm bơm đang ứng trực 24/24h với 100% quân số, để khi mực nước lên đủ để có thể hoạt động ở máy nào thì sẽ tiến hành bơm ngay. Ở những vùng máy bơm đã hoạt động được, đơn vị thuỷ lợi phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức điều tiết, ép nước để phục vụ sản xuất.

“Vụ xuân năm nay, huyện Thanh Chương gieo cấy 8.600 ha lúa, chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ, từ ngày 29/1 bà con tập trung ra đồng cấy lúa, dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ cấy xong. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước đã bắt đầu xảy ra từ ngày 25/1. Đến trưa ngày 31/1, trên địa bàn huyện có khoảng 700 ha ở các xã Cát Văn, Phong Thịnh, Đại Đồng, Thanh Đồng, Đồng Văn chưa thể cấy do không có nước.

Hiện tại, ở những diện tích đã bơm được nước, huyện đang chỉ đạo bà con tập trung cấy lúa xuân, ông Lê Đình Thanh cho biết. Nếu nguồn nước thuận lợi, trong 2- 3 ngày tới, tình trạng thiếu nước ở toàn bộ diện tích hiện đang “khô hạn” của Thanh Chương sẽ được giải quyết.

Tập trung các giải pháp cung cấp đủ nguồn nước cấy

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số vùng sản xuất của các huyện Thanh Chương và Đô Lương trong những ngày qua, theo ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh, là do mặc dù hồ Bản Vẽ đang vận hành đúng quy trình, nhưng mấy tháng nay không có mưa, lưu lượng nước đổ về hồ thấp nên mực nước hồ hiện đang thiếu hụt so với quy định khoảng gần 2m. Trong khi đó, trên dòng sông Lam đi qua các huyện Thanh Chương, Đô Lương, lòng sông đang ngày càng thấp xuống do hoạt động khai thác cát, dẫn đến cột nước cũng bị thấp xuống, gây khó khăn cho các trạm bơm.

Trước mắt, để giải quyết vấn đề này, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo thực hiện điều tiết nước trong hệ thống để tạo nguồn nước cho vùng hạ du hệ thống thuỷ lợi Nam.

Ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Hiện tại, mực nước vào hệ thống thuỷ lợi Bắc đang đảm bảo, chúng tôi đã chỉ đạo điều tiết nước giữa hai hệ thống cũng như làm việc, đề nghị Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, nhờ đó từ chiều ngày 31/1, một số trạm bơm đã bắt đầu hoạt động.

Thời gian qua, thực hiện chiến dịch Toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, các địa phương đã tiến hành nạo vét kênh mương tưới tiêu, ngành thuỷ lợi cũng phối hợp với Thuỷ điện Bản Vẽ để điều tiết nước một cách hợp lý xuống vùng hạ du. Hiện tại, các địa phương cần chỉ đạo, tiếp tục tập trung nạo vét, thông thoáng dòng chảy, tận dụng tối đa nguồn nước về.

Riêng trạm bơm xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, hiện đã được bố trí kinh phí, nâng cấp sửa chữa. Theo ông Phùng Thành Vinh, thì ngành Nông nghiệp đang chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trong đó đặc biệt ưu tiên hạng mục kênh dẫn trước để có thể nhanh chóng, kịp thời phục vụ sản xuất.