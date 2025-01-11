MU dọn quỹ lương, cân nhắc bán Casemiro dù Amorim muốn giữ INEOS muốn giảm quỹ lương và cân nhắc chia tay Casemiro dù Ruben Amorim bảo vệ học trò. Khi anh đá chính MU thủng lưới 3 bàn, vắng anh con số là 16; hợp đồng hết cuối mùa.

Con số 3 và 16 nói lên nhiều điều về giá trị của Casemiro tại Manchester United: khi tiền vệ người Brazil đá chính, MU chỉ thủng lưới 3 bàn; còn khi vắng anh, con số đó tăng vọt lên 16. Dù vậy, INEOS vẫn nghiêng về quyết định cắt giảm quỹ lương và cân nhắc bán Casemiro, bất chấp mong muốn giữ anh ở lại từ HLV Ruben Amorim.

Casemiro giữa hai lằn ranh: chuyên môn và tài chính

Casemiro đang hưởng mức lương cao nhất đội và sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, kèm tùy chọn gia hạn một năm. Theo định hướng của INEOS, MU chỉ tính gia hạn nếu anh chấp nhận giảm lương đáng kể. Nếu không, phương án bán vào mùa hè tới được xem là giải pháp để tái đầu tư vào các mục tiêu trẻ hơn như Carlos Baleba, Adam Wharton hoặc Elliot Anderson.

Đây là quyết định có tính tài chính nhiều hơn là bóng đá. Casemiro, 33 tuổi, vẫn chứng minh được ảnh hưởng trên sân và tinh thần chuyên nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh MU chỉ còn thi đấu nội địa ở mùa 2025/26.

Góc chiến thuật: vì sao Casemiro vẫn hợp với Amorim

INEOS sa thải Erik ten Hag và bổ nhiệm Ruben Amorim cùng triết lý 3-4-2-1 giàu tính chiến thuật. Giai đoạn đầu, Casemiro thậm chí không nằm trong kế hoạch và Amorim thừa nhận: “Cậu ấy còn kém cả Toby Collyer trong các buổi tập đầu tiên”. Nhưng sự kiên trì và thái độ tập luyện giúp anh trở lại đội hình chính.

Ở Europa League, Casemiro tỏa sáng với 2 bàn và 3 kiến tạo, đưa MU vào chung kết. Dù đội thua Tottenham 0-1, tiền vệ người Brazil để lại dấu ấn bằng khả năng chạy, pressing và hỗ trợ đồng đội không ngừng nghỉ. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định: “Casemiro là tấm gương để mọi cầu thủ học hỏi. Cậu ấy chạy, pressing, hỗ trợ đồng đội không ngừng nghỉ. Tôi thực sự hài lòng với cậu ấy”.

Đến mùa 2025/26, khi lịch thi đấu nội địa nhẹ hơn, Casemiro nổi bật trong chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Sự ổn định ở đầu ra phòng ngự – thể hiện qua thống kê thủng lưới nêu trên – cho thấy vai trò cân bằng của anh trong hệ 3-4-2-1.

Đường cong phong độ: từ bệ phóng đến khúc quanh

Casemiro gia nhập MU hè 2022 với giá 70 triệu bảng từ Real Madrid. Mùa đầu tiên 2022/23, anh bùng nổ với 7 bàn và 7 kiến tạo, giúp MU vô địch Cúp Liên đoàn, lọt top 3 Ngoại hạng Anh và trở lại Champions League sau 6 năm.

Nhưng 2023/24 là khúc quanh: hệ pressing tầm cao của Erik ten Hag khiến Casemiro quá tải, vừa che chắn tuyến giữa vừa phải kiến thiết lùi sâu. Phong độ đi xuống, MU trải qua mùa giải tệ hại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Dù đội bất ngờ thắng FA Cup, dấu ấn của Casemiro mờ nhạt vì chấn thương gân kheo khiến anh không thể đá chính ở chung kết.

Dữ liệu then chốt

Hạng mục Số liệu/Thành tích Phí chuyển nhượng (2022) 70 triệu bảng Mùa 2022/23 7 bàn, 7 kiến tạo; vô địch Cúp Liên đoàn; top 3 Ngoại hạng Anh; trở lại Champions League sau 6 năm Europa League 2 bàn, 3 kiến tạo; MU vào chung kết, thua Tottenham 0-1 Mùa 2025/26 (nội địa) Chuỗi 3 trận thắng trước Sunderland, Liverpool, Brighton Tác động phòng ngự Đá chính: MU thủng lưới 3 bàn; Vắng mặt: thủng lưới 16 bàn

Quyết định khó: giữ biểu tượng kinh nghiệm hay tái thiết bằng sức trẻ

Amorim bảo vệ học trò và coi Casemiro là chuẩn mực chuyên nghiệp cho phòng thay đồ. Nhưng ở thượng tầng, ưu tiên của INEOS là dọn dẹp bảng lương và tái thiết với nguồn lực trẻ, giảm thiểu rủi ro tài chính. Hai quan điểm ấy tạo nên thế giằng co quanh tương lai của Casemiro.

Khả năng anh rời Old Trafford ngày càng rõ. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là quyết định được dẫn dắt bởi bài toán tài chính nhiều hơn là chuyên môn, bởi Casemiro vẫn cho thấy đam mê và đủ sức gánh tuyến giữa MU.

Casemiro từng giúp Man United vô địch Cúp Liên đoàn và lọt top 3 Ngoại hạng Anh mùa 2022/23