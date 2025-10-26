MU thắng Brighton 4-2: Mbeumo cú đúp, Casemiro nổi bật Bryan Mbeumo lập cú đúp với bàn ấn định cuối trận; Matheus Cunha chấm dứt 9 trận tịt ngòi; Casemiro kiến tạo và ghi bàn, giúp MU vào top 4 sau 3 chiến thắng liên tiếp.

MU đánh bại Brighton 4-2 tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League, trong một đêm Bryan Mbeumo chơi như nhạc trưởng tuyến đầu với cú đúp, Matheus Cunha mở khóa mạch tịt ngòi, còn Casemiro để lại dấu ấn trực tiếp ở hai bàn thắng. Bruno Fernandes kỷ niệm trận thứ 300 cho MU bằng màn tổ chức lối chơi giàu ảnh hưởng.

Cham diem MU anh 1

Diễn biến và những khoảnh khắc bản lề

Thế trận sớm nghiêng về đội chủ nhà khi MU tận dụng tốt các khoảng trống giữa trung lộ và hai nách hàng thủ Brighton. Cunha lên tiếng với bàn mở tỷ số, giải tỏa áp lực sau 9 trận không ghi bàn. Sự tự tin ấy lan tỏa, giúp các đợt lên bóng của MU đạt tốc độ cao hơn, với điểm đến thường là Mbeumo ở phía trước.

Casemiro nhân đôi lợi thế với một tình huống dứt điểm có phần may mắn, trước khi tiếp tục gây ấn tượng bằng cách tham gia trực tiếp vào các pha đoạt bóng và phát động. Brighton vùng lên từ những pha bóng cố định: một quả sút phạt của Danny Welbeck khiến Sanne Lammens không kịp trở tay, rút ngắn cách biệt.

Hiệp hai chứng kiến nhịp độ trồi sụt. Luke Shaw để Yankuba Minteh vượt qua vài lần ở biên trái, tạo sóng gió cho khung thành MU. Tuy vậy, chính sự chủ động pressing của Shaw cũng góp phần dẫn đến bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà. Amad Diallo chơi lắt léo và bị từ chối một quả penalty, trước khi Mbeumo khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở những phút cuối, ấn định thắng lợi 4-2.

Cham diem MU anh 5

Phân tích chiến thuật: Casemiro làm mỏ neo, Mbeumo là mũi khoan

MU vận hành với hàng thủ 4 người có cặp trung vệ Leny Yoro – Matthijs de Ligt, hai biên Luke Shaw – Diogo Dalot. Điều này tạo nền tảng để tuyến trên duy trì cự ly dọc hợp lý, với Casemiro làm mỏ neo trung tuyến và Bruno Fernandes cầm trịch luân chuyển bóng.

Casemiro là tấm lá chắn vừa tranh chấp vừa phân phối, liên tục khóa các đường phản công sớm của Brighton và sẵn sàng vượt tuyến khi có khoảng trống. Khi Bruno kéo nhịp lên bằng những đường chuyền xuyên tuyến, Amad Diallo di chuyển vào các half-space để nhận bóng bước một, còn Mbeumo khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ bằng tốc độ và kỹ thuật một đối một. Cunha giữ vai trò điểm đến cho các đường lên bóng trực diện, dùng sự tự tin để dứt điểm nhanh trong khu vực 16m50.

Ở hành lang trái, Shaw có lúc gặp khó trước những cú bứt tốc của Minteh, nhưng khả năng gây áp lực và quyết đoán vào bóng của anh lại giúp MU tạo ra các pha đoạt bóng cao – một trong số đó mở ra bàn thắng quan trọng. Dalot ở cánh đối diện giữ vị trí tốt, hạn chế rủi ro dù các nỗ lực dứt điểm từ xa của anh thiếu chính xác.

Cham diem MU anh 11

Thống kê và chấm điểm nổi bật

Tỷ số: MU 4-2 Brighton.

Cú đúp: Bryan Mbeumo (bàn ấn định ở phút cuối).

Ghi bàn và kiến tạo: Casemiro trực tiếp in dấu giày.

Khai hỏa trở lại: Matheus Cunha ghi bàn sau 9 trận tịt ngòi.

Cột mốc: Bruno Fernandes chơi trận thứ 300 cho MU.

Cầu thủ Điểm Ghi chú Sanne Lammens 6/10 Bắt bóng bổng tự tin; bị động ở bàn thua từ sút phạt của Danny Welbeck. Leny Yoro 6/10 Đọc tình huống tốt, giải nguy trong phản công; đôi lúc mất tập trung. Matthijs de Ligt 7/10 Điềm tĩnh, chắc chắn, chỉ huy hàng thủ hiệu quả. Luke Shaw 6,5/10 Pressing quyết liệt góp công vào bàn thứ ba; vài lần bị Minteh vượt qua. Amad Diallo 7/10 Lắt léo, nhiệt; có một tình huống penalty bị từ chối. Diogo Dalot 6/10 Giữ vị trí chắc; sút xa thiếu chính xác. Bruno Fernandes 7/10 Năng nổ, sáng tạo; các đường chuyền xuyên tuyến mở ra cơ hội. Casemiro 8/10 Kiến tạo, ghi bàn; giàu sức chiến đấu và kinh nghiệm. Bryan Mbeumo 9/10 Cú đúp đẳng cấp; tốc độ, kỹ thuật, lạnh lùng trước khung thành. Matheus Cunha 8/10 Mở tỷ số; kỹ thuật và tự tin, dấu hiệu trở lại phong độ. Benjamin Sesko 6,5/10 Làm tường, di chuyển chăm chỉ; dứt điểm chưa bén.

Phản ứng và tác động tới cuộc đua

Màn trình diễn giàu năng lượng của Amad giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Ruben Amorim. Với Mbeumo thăng hoa, Casemiro làm bệ phóng và Cunha tìm lại cảm giác ghi bàn, MU đang sở hữu bộ khung tấn công hiệu quả hơn qua từng vòng.

Chiến thắng này là trận thứ ba liên tiếp, đưa MU vươn vào top 4. Đó là điểm tựa quan trọng cho giai đoạn tiếp theo, khi sự ổn định của khối phòng ngự (de Ligt – Yoro) và tính trực diện ở tuyến trên đang dần định hình bản sắc lối chơi.