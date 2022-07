Mưa lớn bất ngờ trước giờ thi môn Toán ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/7, trước buổi thi môn Toán, thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh bất ngờ có cơn mưa to kèm gió lớn. Mặc dù trên nhiều tuyến đường có mưa ngập nhưng cơn mưa này đã thực sự là một cơn mưa "vàng" giúp thí sinh được giải nhiệt sau nhiều tuần liên tục nắng nóng.

Vì mưa lớn nên trước cổng điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nhiều phụ huynh đội mưa chở con đến sớm hơn vì sợ tắc đường. Lực lượng đoàn thanh niên, công an túc trực, cầm theo ô che mưa cho thí sinh, nhận đồ gửi, và dẫn các em vào phòng thi. Do lưu lượng xe đi lại trước cổng lớn, cảnh sát giao thông vất vả để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự.

Thí sinh Lê Anh Tuấn được mẹ chở đến điểm thi trước giờ làm bài khoảng 1 tiếng đồng hồ, chia sẻ: “Thấy trời mưa nên 2 mẹ con đi sớm để tránh tắc đường, đề phòng muộn giờ thi. Chiều hôm nay thi Toán, cũng là môn quan trọng lấy điểm xét đại học của em, nên em khá hồi hộp. Em sẽ cố gắng để làm tốt phần thi của mình trong 1 tiếng rưỡi.

Thí sinh Phạm Hoàng Linh Đan là học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ thì cho biết: Em thi khối D và chỉ có phương án lấy điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học nên thực sự lo lắng. Tối qua em gần như thức trắng đêm. Buổi sáng thi môn Ngữ văn em làm bài khá tốt nên em chỉ mong đề thi buổi chiều sẽ dễ thở. Nguyện vọng của em là thi đậu vào ngành Xã hội học hoặc Báo chí của Trường Đại học Đà Nẵng.

Trong số gần 900 thí sinh dự thi tại điểm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, có 120 em là học sinh của Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (TP. Vinh) dự thi. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em, nhà trường đã hợp đồng 2 xe khách đưa, đón học sinh mỗi buổi thi.

Đi cùng với thí sinh qua nhiều mùa thi, cô giáo Nguyễn Thị Hồng cho biết “Phần lớn học sinh của trường thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp, nhưng cũng có một số em học khá thi để xét vào đại học. Học sinh đi thi nhưng tôi cũng thấy hồi hộp, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi các em thi xong, đề phòng có tình huống nào cần hỗ trợ thì cô có mặt sẵn sàng”.

Chiều 7/7, Nghệ An có hơn 36.300 thí sinh dự thi môn Toán và các em sẽ làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm./.