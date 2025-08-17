Mưa xối xả, nhiều đường làng ngõ phố Nghệ An biến thành biển nước

Kinh tếMưa xối xả, nhiều đường làng ngõ phố Nghệ An biến thành biển nướcQuang An • 17/08/2025 13:36Trận mưa liên tục từ tối qua đến sáng nay 17/8 trên địa bàn Nghệ An đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường xã bị ngập nặng, người và phương tiện bì bõm lội nước.Clip: Q.ATừ đêm ngày qua đến trưa nay 17/08, địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Trong ảnh: Đường Phong Định Cảng, phường Trường Vinh ngập băng trưa 17/8. Ảnh: Q.AKhu vực vòng xuyến hải quan, nước dâng nhanh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Q.AMưa kéo dài và xối xả khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ảnh: Q.ANước ngập đường Võ Nguyên Hiến, cạnh khách sạn Đại Huệ trưa 17/8. Ảnh: Q.AĐường Đinh Công Tráng nước dâng nhanh, thoát chậm do đang thi công dở dang. Ảnh: P.VĐường An Dương Vương, phường Trường Vinh mới được nâng cấp, tuy nhiên, khả năng tiêu thoát nước còn chậm. Ảnh: Q.ANgã tư đường Nguyễn Văn Cừ giao với Lê Hồng Phong cũng chung tình trạng. Ảnh: Q.ATại đường Bùi Hiển, phường Vinh Hưng, nước đã dâng lên gần sân nhà các hộ dân. Ảnh: P.VNgập nặng tại phường Cửa Lò. Clip: P.VTại phường Cửa Lò, trận mưa trong sáng 17/8 cũng đã khiến nhiều tuyến đường như Bình Minh, Sào Nam... ngập nặng, lực lượng chức năng phải căng dây để cấm phương tiện qua lại. Ảnh: P.VLực lượng chức năng các phường xã triển khai dọn rác tại các hố thu, đảm bảo nước tiêu thoát nhanh hơn. Ảnh: Q.A