Mưa xối xả, nhiều đường làng ngõ phố Nghệ An biến thành biển nước

Trận mưa liên tục từ tối qua đến sáng nay 17/8 trên địa bàn Nghệ An đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường xã bị ngập nặng, người và phương tiện bì bõm lội nước.