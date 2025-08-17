Chủ Nhật, 17/8/2025
Mưa xối xả, nhiều đường làng ngõ phố Nghệ An biến thành biển nước

Quang An 17/08/2025 13:36

Trận mưa liên tục từ tối qua đến sáng nay 17/8 trên địa bàn Nghệ An đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường xã bị ngập nặng, người và phương tiện bì bõm lội nước.

Clip: Q.A
Từ đêm ngày qua đến trưa nay 17/08, địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Trong ảnh: Đường Phong Định Cảng, phường Trường Vinh ngập băng trưa 17/8. Ảnh: Q.A
Khu vực vòng xuyến hải quan, nước dâng nhanh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Q.A
Mưa kéo dài và xối xả khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ảnh: Q.A
Nước ngập đường Võ Nguyên Hiến, cạnh khách sạn Đại Huệ trưa 17/8. Ảnh: Q.A
Đường Đinh Công Tráng nước dâng nhanh, thoát chậm do đang thi công dở dang. Ảnh: P.V
Đường An Dương Vương, phường Trường Vinh mới được nâng cấp, tuy nhiên, khả năng tiêu thoát nước còn chậm. Ảnh: Q.A
Ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ giao với Lê Hồng Phong cũng chung tình trạng. Ảnh: Q.A
Tại đường Bùi Hiển, phường Vinh Hưng, nước đã dâng lên gần sân nhà các hộ dân. Ảnh: P.V
Ngập nặng tại phường Cửa Lò. Clip: P.V
Tại phường Cửa Lò, trận mưa trong sáng 17/8 cũng đã khiến nhiều tuyến đường như Bình Minh, Sào Nam... ngập nặng, lực lượng chức năng phải căng dây để cấm phương tiện qua lại. Ảnh: P.V
Lực lượng chức năng các phường xã triển khai dọn rác tại các hố thu, đảm bảo nước tiêu thoát nhanh hơn. Ảnh: Q.A

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm sau mưa lũ, ngập úng tại Nghệ An

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm sau mưa lũ, ngập úng tại Nghệ An

Bão số 3 (Wipha) có khả năng mạnh thêm, từ Quảng Ninh đến Nghệ An nguy cơ ngập úng và lũ quét

Bão số 3 (Wipha) có khả năng mạnh thêm, từ Quảng Ninh đến Nghệ An nguy cơ ngập úng và lũ quét

Thời tiết hôm nay 21/7/2025: Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 23/7, nguy cơ ngập úng và sạt lở

Thời tiết hôm nay 21/7/2025: Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 23/7, nguy cơ ngập úng và sạt lở

