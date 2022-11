“Mũi nhọn” xuất khẩu lao động

Mới đây, đứa cháu họ ở huyện Thanh Chương trở về từ Nhật Bản sau 3 năm hết hạn hợp đồng lao động làm việc ở bên đó. Đây là lần thứ hai, nó được sang Nhật Bản theo hợp đồng xuất khẩu lao động. Khả năng lớn, cháu nó sẽ được trở lại làm việc bên đó thêm “nhiệm kỳ” nữa, bởi phía bạn rất ưu tiên những lao động đã từng làm việc bên đó và có kỷ luật lao động tốt. Điều đáng mừng là sau 2 lần xuất khẩu lao động, cháu họ đã tích góp mua được hơn 100m2 đất ở ngoại ô thành phố Vinh. Cả họ, ai cũng “công nhận” là nếu cháu không đi xuất khẩu lao động, chỉ ở nhà làm việc thì khó mua được đất ở phố…

Câu chuyện cháu họ nêu trên cũng là điều đáng mừng của hàng chục nghìn lao động ở Nghệ An được ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng xuất khẩu lao động. Thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đến hết tháng 10, Nghệ An giải quyết việc làm cho 43.554 lao động, đạt 101,45% kế hoạch, tăng 43,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong số đó, có 20.105 là lao động đi làm việc ở nước ngoài, chiếm 46,1%, tăng mạnh so với năm 2021 và giai đoạn trước đó. Số còn lại gồm 11.000 lao động giải quyết việc làm trong tỉnh và đi lao động ngoại tỉnh là 12.534 người.

Tỷ lệ 46,1% lao động ở Nghệ An đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài đã minh chứng cho chủ trương được xác định trước đó của nhiều địa phương “xem xuất khẩu lao động là một mũi nhọn” trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Qua khảo sát, đa số những người đi xuất khẩu lao động đều tích trữ được khoản kinh phí lớn để mua đất, làm nhà, mua sắm, trang trải cho gia đình. Nhiều người còn có điều kiện, đóng góp thêm cho quê hương xây dựng nông thôn mới.