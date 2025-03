Quốc tế Mỹ chỉ trích kế hoạch gửi 'lực lượng gìn giữ hòa bình' tới Ukraine Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho biết, kế hoạch của châu Âu về gửi "lực lượng gìn giữ hòa bình" tới Ukraine chỉ là nỗ lực nhằm thể hiện sự phô trương.

Lực lượng quân đội của châu Âu. Ảnh: AP

Theo RT ngày 23/3, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết kế hoạch của Anh và các nước châu Âu gửi quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine chỉ là một "nỗ lực nhằm phô trương".

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Carlson Tucker, đặc phái viên Witkoff cho biết, Anh và các nước châu Âu khác đang đánh giá quá cao sức mạnh của mình khi lập kế hoạch gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Theo ông, tuyên bố của các chính trị gia châu Âu về mối đe dọa từ Nga là không có cơ sở.

Ông Witkoff nhấn mạnh, ông tin chắc rằng Moskva không có kế hoạch “sáp nhập Ukraine”.

“Người Nga đã có được những gì họ muốn. Họ đã kiểm soát 5 khu vực. Họ đã có được Crimea. Họ có mọi thứ họ muốn. Tại sao họ cần nhiều hơn thế?” – ông Witkoff nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump cũng lưu ý đến sự đáng ngờ trong dịch vụ mà các chính trị gia châu Âu đang cung cấp cho Ukraine, khi họ cố gắng khuyến khích ông Zelensky trở nên trì trệ tại bàn đàm phán.

"Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và nói với họ rằng: 'Các vị càng khuyến khích ông Zelensky không chủ động tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, thì càng chứng minh rõ ràng rằng viện trợ sẽ tiếp tục được cung cấp mà không có bất kỳ điều kiện nào. Không ai nói rằng chúng ta không nên giúp đỡ Ukraine ngay bây giờ hoặc sau này trong giai đoạn phục hồi. Nhưng điều này phải diễn ra trong những điều kiện nhất định” – đặc phái viên của Mỹ cho biết.

Ông giải thích rằng nếu Mỹ định cung cấp cho Ukraine "một khoản tiền lớn", thì trước tiên họ muốn biết kế hoạch hành động, để hiểu "tình hình này sẽ được giải quyết như thế nào".

Witkoff nhấn mạnh rằng Washington có ý định đạt được một thỏa thuận công bằng cho Kiev để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng sẽ không để Kiev bị lôi kéo vào Thế chiến thứ ba.

Theo tờ Financial Times, một "liên minh tự nguyện" do Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất, đang thảo luận về việc tuần tra không phận Ukraine và đảm bảo an ninh hàng hải sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Moskva và Kiev. Tờ báo lưu ý rằng cách tiếp cận này khác hẳn với cách trước đây nhấn mạnh vào sự hiện diện trên bộ của quân đội châu Âu.

Đồng thời, London vẫn coi sự tham gia của Mỹ là điều kiện quan trọng để triển khai lực lượng quân sự phương Tây ở Ukraine.

Nhà khoa học chính trị Vladimir Kornilov trong một cuộc phỏng vấn với RT cho rằng, thái độ của Mỹ đối với sáng kiến ​​gìn giữ hòa bình châu Âu phản ánh cách tiếp cận thực dụng của chính quyền Donald Trump đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Chuyên gia giải thích: “Washington hiểu rõ rằng châu Âu sẽ không đưa bất kỳ ai tới bất cứ đâu. Và mọi điều châu Âu đang làm bây giờ với những tuyên bố của mình về lực lượng gìn giữ hòa bình đều là một nỗ lực nhằm phá hoại mọi nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình. Bởi vì nếu ở Mỹ có sự thay đổi quyền lực và thay đổi đường lối chính trị thì ở châu Âu, mọi thứ vẫn giữ nguyên như dưới thời chính quyền Dân chủ, vốn trong một thời gian dài đã chống lại Nga. Tuy nhiên, sau khi mất đi một đối tác có cùng chí hướng mạnh mẽ như nước Mỹ dưới thời ông Biden, các chính trị gia châu Âu không thể tìm ra cách nào tốt hơn để làm ngoài việc tự mình đóng vai trò là chiến binh chủ chốt chống lại Nga. Nhưng họ không có đủ sức mạnh và nguồn lực để làm điều này”.

Vladimir Batyuk, nhà nghiên cứu trưởng tại Viện Mỹ và Canada cho rằng tiềm lực quân sự của từng quốc gia châu Âu ủng hộ ý tưởng gìn giữ hòa bình là không đáng kể so với Mỹ hoặc Nga.

“Ví dụ, nếu chúng ta lấy quân đội Anh, vốn được coi là lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất châu Âu, thì họ có hai tiểu đoàn pháo tự hành và 40 xe tăng Challenger. Thật khó hiểu làm sao họ có thể thực hiện được nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên đường ranh giới tiếp xúc Nga-Ukraine dài khoảng 2.000 km. Những nước châu Âu khác thậm chí còn có tình hình lực lượng vũ trang tệ hơn. Ngoài ra, tất cả các đồng minh đều có tình hình kinh tế rất khó khăn ở quốc gia mình. Trong những điều kiện này, không rõ họ sẽ lấy tiền từ đâu để tái vũ trang” – nhà phân tích giải thích.