Quốc tế Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia? Các nguồn tin cho biết, Mỹ có kế hoạch rút một lượng đáng kể binh lính khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia.

Quân đội Mỹ. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosit, tờ Kiev Post ngày 31/10 dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ có kế hoạch rút một số lực lượng quân sự khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia.

Trước đó, ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Romania thông báo rằng, Washington đã cảnh báo Bucharest và các đồng minh NATO khác về việc cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu. Trong số các đơn vị bị nằm trong kế hoạch rút quân, có những đơn vị được phân công đến Romania và đóng quân tại Căn cứ Không quân Mihail Kogălniceanu.

Các quan chức phương Tây am hiểu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đối tác châu Âu chia sẻ với tờ Kiev Post rằng, Lầu Năm Góc đang xem xét việc rút quân "vừa phải". Họ lưu ý rằng, lực lượng mặt đất của châu Âu đã được chuẩn bị tốt hơn trước đây. Điều này khiến cho Mỹ xem xét lại một phần sự hiện diện của quân đội trên lục địa già với số lượng "có thể chấp nhận được".

Kiev Post cho biết, Washington coi việc cắt giảm số lượng quân nhân ở 4 quốc gia được đề cập ở trên là không đáng kể.

Theo nguồn tin của KievPost, Mỹ đã cảnh báo các đồng minh rằng, việc rút quân sẽ tiếp tục vào năm tới sau khi chương trình triển khai luân phiên hiện tại kết thúc. Đồng thời, Washington đảm bảo rằng số lượng quân Mỹ tại Ba Lan và các nước Baltic sẽ không thay đổi.

Hồi tháng 7, tờ Politico đã đưa tin về kế hoạch Mỹ sẽ rút 1/3 quân số khỏi châu Âu. Hiện có khoảng 80.000 binh lính Mỹ đồn trú tại đây, trong đó quân số lớn nhất, khoảng 35.000, đóng quân tại Đức.

Vào đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông không có kế hoạch giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ, nhưng có thể di dời một số đơn vị trong các nước châu Âu.