Quốc tế Ông Trump dọa cho phép quân đội Mỹ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela Theo lập luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quân đội nước này có quyền bắn hạ các máy bay quân sự Venezuela trong trường hợp coi những khí tài đó là mối đe dọa.

Tại một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông gần đây, Tổng thống Donald Trump đã nhận được câu hỏi rằng Mỹ sẽ có phản ứng ra sao nếu quân đội Venezuela lại điều các chiến cơ bay áp sát tàu quân sự của Washington.

Hãng tin RT dẫn lời lãnh đạo Nhà Trắng đáp: “Vậy phía Venezuela sẽ gặp rắc rối. Nếu họ đặt chúng tôi vào tình thế nguy hiểm, chúng tôi sẽ bắn hạ các chiến cơ đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump sau đó bác bỏ những cáo buộc gần đây của Caracas rằng Washington đang tìm cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

“Chúng tôi không bàn về chuyện đó, nhưng chúng tôi đang nói về thực tế là các ông (Venezuela) đã có một cuộc bầu cử rất kỳ lạ”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ gần Venezuela là một phần trong chiến dịch trấn áp nạn buôn bán ma túy.

Theo RT, chính quyền Trump thời gian qua đã cáo buộc giới chức cấp cao Venezuela “có liên quan tới các hoạt động vận chuyển chất cấm vào Mỹ” và điều động một số tàu chiến tới gần vùng biển nước này.

Đến ngày 4/9, giới chức quân sự Mỹ tiếp tục tố phía Caracas có hành động gây hấn khi cử 2 tiêm kích F-16 có vũ trang bay áp sát chiến hạm USS Jason Dunham ở vùng biển quốc tế. Theo họ, động thái này gây trở ngại cho các chiến dịch chống ma túy của Mỹ.

Venezuela hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên.