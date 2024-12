Quốc tế Mỹ đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong 1 tháng Dự kiến, trong tháng 12, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tập trung vào tình hình ở Trung Đông.

Ảnh minh hoạ: TASS

Ngày 2/12, hãng thông tấn TASS cho biết, Mỹ đã bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong 1 tháng, tiếp nhận vị trí từ Vương quốc Anh.

Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Linda Thomas-Greenfield, sẽ tổ chức họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc vào ngày 2/12 (giờ địa phương), theo đó bà sẽ công bố chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an trong tháng tới.

Trước đó, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky, nói với một phóng viên của TASS rằng, Nga có thể chặn chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an do Mỹ đề xuất trong tháng 12 nếu phía Mỹ cố gắng thúc đẩy lợi ích riêng.

Đầu tháng 11, Nga đã chặn chương trình làm việc do Anh đề xuất vì chương trình này bao gồm một phiên họp liên quan đến Ukraine. Ông Polyansky giải thích rằng, chương trình phải được xây dựng phù hợp với chu kỳ báo cáo và nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an, và Ukraine không nằm trong số các vấn đề như vậy.

Dự kiến, trong tháng 12, các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là ở Dải Gaza và biên giới Israel-Liban. Tổng cộng, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức khoảng hai chục phiên họp công khai và tham vấn kín trong tháng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, bao gồm 5 thành viên thường trực: Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Mỹ. Mỗi thành viên thường trực có quyền phủ quyết. 10 thành viên không thường trực năm nay gồm: Algeria, Ecuador, Guyana, Malta, Nhật Bản, Mozambique, Sierra Leone, Slovenia, Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, và tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều phải tuân thủ các quyết định của cơ quan này.

Chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an được các thành viên của Hội đồng luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh, mỗi tháng 1 lần. Tháng 1 năm 2025, Algeria - một thành viên không thường trực - sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an.