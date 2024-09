Bộ Tứ kêu gọi kết nạp thành viên mới vào Hội đồng Bảo an

Các nhà lãnh đạo Bộ Tứ: Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo RIA Novosti ngày 22/9, trong một tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ (QUAD), các nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kết nạp thêm thành viên để bao gồm các quốc gia thường trực mới từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh.

“Chúng tôi sẽ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải làm cho Hội đồng này trở nên mang tính đại diện, toàn diện, minh bạch, hiệu quả, dân chủ và có trách nhiệm hơn bằng cách mở rộng các thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” – Tuyên bố chung của Bộ Tứ nêu rõ.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng, việc mở rộng số ghế thường trực phải bao gồm sự đại diện của các quốc gia mới từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Caribe trong Hội đồng Bảo an được cải tổ.

Hội đồng Bảo an là cơ cấu thường trực của Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an gồm 15 nước: 5 thành viên thường trực và 10 thành viên tạm thời. Thành viên thường trực bao gồm: Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp. Đây là những thành viên có quyền phủ quyết.