Chủ Nhật, 24/8/2025
Mỹ phê duyệt bán 3.350 tên lửa cho Ukraine bằng tiền châu Âu

Mỹ Nga 24/08/2025 08:17

Tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ đã phê duyệt 3.350 tên lửa có tầm bắn mở rộng cho Ukraine bằng tiền của châu Âu.

Ảnh màn hình 2025-08-24 lúc 07.29.11
Các phi công Phi đội Cảng Hàng không 436 xếp đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác đến Ukraine trong một nhiệm vụ bán hàng quân sự tại Căn cứ Không quân Dover, ở Delaware. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 24/8, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa tầm bắn mở rộng ERAM cho Ukraine.

"Tuần này, chính quyền đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa dẫn đường trên không ERAM, sẽ đến Ukraine trong khoảng 6 tuần” - Wall Street Journal trích dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ.

Tầm bay của những tên lửa dẫn đường này là 241- 450km. Theo Wall Street Journal, Kiev sẽ cần sự cho phép của Lầu Năm Góc để sử dụng chúng.

Theo nguồn tin của ấn phẩm, tổng khối lượng của gói vũ khí mới lên tới 850 triệu đô la và hầu hết các chi phí được thanh toán bởi các đồng minh châu Âu của Ukraine. Ngoài ERAM, gói vũ khí này còn có các loại vũ khí khác, không xác định.

Cần lưu ý rằng việc phê duyệt thỏa thuận này vốn đã bị trì hoãn cho đến khi các cuộc đàm phán của Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, và với ông Zelensky ở Washington.

"Mặc dù Mỹ không công bố kế hoạch cung cấp thêm tên lửa, nhưng các loại vũ khí khác được chính quyền châu Âu mua từ Mỹ có thể giúp Ukraine... Chúng bao gồm các hệ thống phòng không và hệ thống tên lửa phóng đa hướng dẫn (GMLRS) với tầm bắn 145 km” – Wall Street Journal nói thêm.

Về phía Nga, Tổng thống Putin đã nhiều lần lưu ý, Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể tiến hành các hoạt động sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao với sự tham gia của các quân nhân NATO.

Điều này có nghĩa là sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc đối đầu ở Ukraine, sẽ thay đổi đáng kể bản chất của nó và sẽ ngụ ý rằng các thành viên của liên minh đang có chiến tranh với Nga.

Theo RIA Novosti
