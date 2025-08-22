Quốc tế Mỹ tiết lộ tài liệu về việc Clinton sẵn sàng xem xét việc Nga gia nhập NATO Theo tài liệu được công bố, Tổng thống thứ 42 của Mỹ Bill Clinton đã từng bày tỏ sự sẵn sàng kết nạp Nga vào NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (phải). Ảnh: TASS



Theo TASS ngày 22/8, Tổng thống thứ 42 của Mỹ Bill Clinton, đã nhấn mạnh trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2000 rằng, việc NATO mở rộng về phía Đông không đe dọa Moskva và tuyên bố sẵn sàng xem xét khả năng Nga gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Điều này được đề cập trong các tài liệu giải mật của Chính phủ Mỹ, được tổ chức nghiên cứu công cộng Lưu trữ An ninh Quốc gia tại Đại học George Washington ở thủ đô công bố ngày 21/8 (theo giờ Washington).

“Ngay từ đầu quá trình mở rộng NATO, tôi đã hiểu rằng, điều này có thể trở thành vấn đề đối với Nga. Tôi đã xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và tôi muốn làm rõ rằng, việc mở rộng NATO không hề đe dọa Nga", phát biểu của ông Clinton được trích dẫn trong bản ghi chép cuộc trò chuyện của ông với Putin tại Điện Kremlin ngày 4/6/2000. Tài liệu này, do các nhân viên Nhà Trắng soạn thảo.

"Tôi rất nghiêm túc về việc chuẩn bị thảo luận về tư cách thành viên NATO của Nga" - vị Tổng thống thứ 42 của Mỹ phát biểu vào thời điểm đó. "Tôi hiểu rằng, những cân nhắc nội bộ ở Nga hiện tại chưa cho phép điều đó, nhưng Nga cuối cùng nên là thành viên của tất cả các tổ chức gắn kết thế giới văn minh. Nếu những người kế nhiệm chúng ta chỉ tập trung vào nhau như những mối đe dọa chính, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội cùng nhau giải quyết các vấn đề khác”.

"Tôi hiểu rằng, NATO vẫn còn mang ý nghĩa tiêu cực đối với nhiều người Nga. Nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu rằng, các nước Trung Âu không cảm thấy bị Nga đe dọa. Chúng tôi muốn giúp đỡ. Đặc biệt, chúng tôi muốn cố gắng đạt được một thỏa thuận về diện mạo thế giới trong khoảng 10 năm tới. Tôi rất coi trọng điều đó", ông Clinton nói thêm.

Ông cũng lưu ý rằng, ông "hài lòng với việc nối lại hợp tác giữa Nga và NATO", và rằng, mọi việc "đã hoàn toàn trở lại đúng hướng".

Vào tháng 2/2024, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo nổi tiếng người Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga có thể trở thành thành viên của NATO nếu Mỹ cũng bày tỏ mong muốn chân thành vào đầu những năm 2000.

Tổng thống Putin nhớ lại cuộc gặp với Tổng thống Bill Clinton năm 2000 tại Điện Kremlin. "Tôi hỏi ông ấy: "Này Bill, ông nghĩ sao, nếu Nga đặt vấn đề gia nhập NATO, ông nghĩ điều đó có khả thi không?" Đột nhiên ông ấy nói: "Ông biết đấy, thật thú vị, tôi nghĩ vậy". Và vào buổi tối, khi chúng tôi gặp nhau trong bữa tối, ông ấy nói: "Ông biết đấy, tôi đã nói chuyện với đội ngũ của tôi - không, giờ thì điều đó là không thể rồi", Tổng thống Nga thuật lại nội dung cuộc trò chuyện.