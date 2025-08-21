Thứ Năm, 21/8/2025
Mỹ đã nhận được thông tin chi tiết về lập trường đàm phán Nga-Ukraine

Mỹ Nga 21/08/2025 09:22

Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance cho biết, nước này đã nhận được đầy đủ thông tin về lập trường trong đàm phán từ phía Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm an ninh cho Kiev.

my.jpg
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết châu Âu gánh phần lớn an ninh cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo TASS ngày 21/8, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết, nước Mỹ đã nhận được thông tin chi tiết cụ thể về lập trường đàm phán của Nga và Ukraine và đang tiến hành thảo luận.

"Cuối cùng chúng tôi cũng có thông tin chi tiết. Chúng tôi đang xử lý, nhưng vẫn chưa nắm rõ mọi thứ" – Phó Tổng thống Mỹ nói với Fox News ngày 20/8 (theo giờ Washington).

"Ukraine muốn biết rằng Nga sẽ không tấn công lãnh thổ của họ nữa. Họ muốn đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của mình trong tương lai. Nga muốn một số vùng lãnh thổ nhất định, phần lớn đã được họ kiểm soát, nhưng một số thì chưa. Đó chính là mục đích của các cuộc đàm phán" - ông Vance cho hay.

Trong khi đó, Politico dẫn nguồn tin cậy cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby đã thông báo với các đồng minh NATO rằng phía Mỹ sẽ chỉ đóng một vai trò tối thiểu trong việc cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine.

Theo Politico, điều này trở thành "một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy châu Âu sẽ phải gánh vác gánh nặng duy trì hòa bình lâu dài ở Kiev”.

Bài báo chỉ rõ, Thứ trưởng Colby đã nêu rõ lập trường này trong các cuộc tham vấn với các quan chức quân sự từ các nước NATO khác. Ông đã đưa ra phản hồi này trước yêu cầu từ các quan chức quân sự Châu Âu về việc làm rõ "lực lượng quân sự và không quân nào mà Mỹ có thể cung cấp để hỗ trợ một thỏa thuận hòa bình với Nga". Politico nhấn mạnh, sau các cuộc tham vấn, các đồng minh NATO của Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump "sẽ dựa vào Châu Âu để đảm bảo hòa bình lâu dài".

Một trong những nguồn tin của Politico từ các nhà ngoại giao NATO, khi nói về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, đã lưu ý: "Rõ ràng, châu Âu sẽ là bên thực hiện điều này trên thực tế. Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ đầy đủ nào”.

Theo TASS
      Quốc tế
      Mỹ đã nhận được thông tin chi tiết về lập trường đàm phán Nga-Ukraine

