Mỹ sắp cạn kiệt các hệ thống phòng không cho Ukraine và Trung Đông

Các bệ phóng tên lửa Patriot của Lục quân Mỹ tại căn cứ Tel Yona của Lục quân Israel gần Tel Aviv. Ảnh: Getty

RT mới đây cho biết, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, môi trường ngày càng căng thẳng, thù địch tại Trung Đông đã khiến Mỹ triển khai thêm 6 khẩu đội tên lửa của hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot, tăng gấp đôi số lượng tại khu vực. Tờ báo này tiết lộ, Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt thiết bị này.

Theo đó, việc tái bố trí các khẩu đội tên lửa được tiến hành trong bối cảnh xảy ra ồ ạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và Syria. Phía Mỹ quy trách nhiệm những cuộc tấn công này cho các lực lượng uỷ nhiệm của Iran.

WSJ dẫn nguồn tin từ những nhân vật nắm rõ các động thái triển khai và các quảng cáo tuyển dụng của Bộ Quốc phòng Mỹ để tìm kiếm những người điều khiển, vận hành Patriot cho biết, các khẩu đội tên lửa bổ sung đã được gửi đến Bahrain, Kuwait và Saudi Arabia, nơi đặt hàng loạt cơ sở quân sự của Mỹ.

Một trong những hậu quả dễ thấy hơn của việc nhu cầu về hệ thống phòng không tầm xa ngày càng tăng, như được WSJ chỉ ra, là việc Washington quyết định không gửi một khẩu đội tên lửa Patriot đến Triển lãm hàng không Dubai, sự kiện khai mạc vào ngày 13/11. Lầu Năm Góc đã dự định trưng bày ba thành tố chính của hệ thống này, bao gồm bệ phóng, xe radar và trạm chỉ huy, nhưng đã thông báo về sự chuyển hướng của khí tài này vào cuối tháng 10.

Một khẩu đội tên lửa Patriot thông thường có 8 bệ phóng, mặc dù có thể kết nối lên tới 16 bệ phóng với cùng một hệ thống radar và trạm chỉ huy. Theo WSJ, Bộ Quốc phòng Mỹ có tổng cộng 60 khẩu đội tên lửa, một phần trong số đó được triển khai trên khắp thế giới, từ Đức đến Guam và Hàn Quốc. Washington đã cho phép một số đồng minh của mình mua hệ thống này.

Hai khẩu đội tên lửa Patriot, một do Mỹ cung cấp và một do Đức và Hà Lan cung cấp, đã được triển khai tại Ukraine vào đầu năm nay, kèm theo hứa hẹn về việc cung cấp bổ sung từ Berlin. Các khả năng của hệ thống do Mỹ thiết kế đã trở thành chủ đề tranh cãi giữa Ukraine và Nga vào tháng 5.

Chính phủ Ukraine tuyên bố rằng, các khẩu đội tên lửa Patriot đã thành công trong việc bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal trên bầu trời Kiev. Tuy nhiên, Moskva phủ nhận điều này, cho rằng số lần chặn mà Kiev quả quyết lớn hơn số lượng tên lửa Kinzhal mà lực lượng Nga triển khai.

Cũng trong tháng đó, có thông tin rằng 1 trong 2 khẩu đội tên lửa trên bị hư hỏng nặng, sau khi không thành công trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công với một loạt 32 tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói với giới truyền thông rằng đó là hư hỏng "nhỏ" và có thể được chính Ukraine sửa chữa.

The New York Times đưa tin vào tháng trước rằng, các kỹ sư Mỹ đang tìm cách kết hợp khí tài của Mỹ và Ukraine thành các hệ thống "FrankenSAM”. Chương trình này bao gồm những nỗ lực nhằm sử dụng các trạm radar do Liên Xô thiết kế tại Kiev để dẫn đường cho tên lửa Patriot đến các mục tiêu của chúng.