Mỹ tập trung 16.000 binh sĩ ngoài khơi Venezuela, xuất hiện dấu hiệu vượt phạm vi chống ma túy

Theo tờ Washington Post, lực lượng Mỹ tại khu vực hiện bao gồm tám tàu chiến Hải quân, một tàu đặc nhiệm và một tàu ngầm hạt nhân trong khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trên đường đến Caribe.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển qua eo biển Gibraltar vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Hải quân Mỹ

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 1/11, theo giờ địa phương, dẫn lại thông tin đăng tải trên báo Washington Post cho biết Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn tới khu vực gần Venezuela, trong đó có khoảng 10.000 binh sĩ lục quân và 6.000 thủy thủ hải quân.

Động thái này được cho là dấu hiệu cho thấy, Washington có thể đang chuẩn bị mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ các “tổ chức ma túy – khủng bố” và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo hãng tin Reuters của Anh, kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 14 tàu ở vùng biển Caribe, với lý do chúng được các băng nhóm buôn ma túy sử dụng, khiến hơn 61 người thiệt mạng.

Về phần mình, Tổng thống Maduro bác bỏ các cáo buộc buôn lậu ma túy và thề sẽ bảo vệ đất nước nếu xảy ra xâm lược. Tuần trước, ông Maduro áo buộc Mỹ “đang bịa đặt một cuộc chiến mới” và kêu gọi hòa bình giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quanh khu vực.

Theo Washington Post, hiện có tám tàu chiến Hải quân Mỹ, một tàu đặc nhiệm, và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang có mặt tại vùng biển Caribe.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ đến khu vực vào tuần tới, mang theo thêm ba tàu hộ tống cùng hơn 4.000 quân nhân.

Ngoài ra, theo hình ảnh vệ tinh được tờ báo dẫn lại, các tiêm kích tàng hình F-35 cũng đã được triển khai tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Puerto Rico.

Theo ông Ryan Berg, Giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), sự xuất hiện của nhóm tàu sân bay này cho thấy kế hoạch của Washington có thể vượt ra ngoài phạm vi một chiến dịch chống ma túy.

Ông Berg cho rằng Tổng thống Donald Trump chỉ còn khoảng một tháng để đưa ra “một quyết định lớn” trước khi nhóm tàu sân bay cần được điều chuyển sang khu vực khác.

Nhiều hãng truyền thông gần đây cũng đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng hành động quân sự ở Venezuela.

Thượng nghị sĩ Rick Scott nói với đài CBS hôm 1/11 rằng, “những ngày tại vị của ông Maduro đang được đếm ngược”.