Tổng thống Trump công bố video Hải quân Mỹ phá hủy tàu ngầm “rất lớn” chở ma túy ở Caribe

Kênh RT của Liên bang Nga tối 18/10, theo giờ địa phương cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh Hải quân Mỹ tấn công 1 tàu ngầm ở vùng Caribe, mà theo ông, con tàu này đang buôn lậu một lượng lớn ma túy.

Tổng thống Trump đăng tải đoạn phim không mật về vụ tấn công lên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào thứ Bảy (18/10), chỉ ít lâu sau khi việc phá hủy con tàu được công bố (Xem dưới đây. Nguồn: Truth Social/Trump).

Tổng thống Mỹ mô tả con tàu này là một “TÀU NGẦM CHỞ MA TÚY RẤT LỚN”, “đang chất đầy chủ yếu là fentanyl cùng các loại ma túy bất hợp pháp khác”.

Đoạn phim do Tổng thống Trump công bố cho thấy con tàu di chuyển trong trạng thái “deck awash” (tức là boong ngang bằng hoặc chỉ vừa chìm dưới mặt nước) bị trúng ít nhất 2 phát đạn. Sau khi bị tấn công, tàu ngầm dường như mất điện và bắt đầu chìm.

“Có 4 phần tử khủng bố ma túy được xác định trên con tàu. 2 tên đã bị tiêu diệt. Ít nhất 25.000 người Mỹ sẽ chết nếu tôi để cho con tàu này cập bờ. 2 tên khủng bố còn sống đang bị đưa về quốc gia xuất xứ của chúng - Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố”, ông Trump viết.

Theo RT, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 5 tàu mặt nước kể từ tháng 9, với cáo buộc rằng, các tàu này được các băng đảng ma túy có trụ sở tại Venezuela sử dụng để buôn lậu. Tuy nhiên, việc phá hủy chiếc tàu ngầm lần này là sự kiện đầu tiên có trường hợp kẻ sống sót bị bắt giữ.

Washington nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ các “khủng bố ma túy” và đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước này.

Gần đây, Mỹ cũng đã nâng mức tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro lên tới 50 triệu USD.

Trước đó, ông Trump xác nhận mình đã cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela, nhưng từ chối tiết lộ liệu mục tiêu cuối cùng có phải là lật đổ hoặc trực tiếp loại bỏ nhà lãnh đạo này hay không.