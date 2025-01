Thời sự

Năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thông tin trên được nêu tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào chiều 13/1.