Nam thanh niên tử vong với con dao đâm vào ngực

Tối 23/7, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh phối hợp với tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể T.K.B (SN 1998, quê Krông Bông, Đắk Lắk) tử vong tại cổng sau Trường Mầm non T.H (đường D2, phường tăng Nhơn Phú A, quận 9) ra khỏi hiện trường. Các tổ công tác đang rà soát camera các tuyến đường mà K di chuyển để làm rõ nguyên nhân K bị đâm dẫn đến tử vong.

Công an quận 9 khám nghiệm hiện trường.

Một số bạn bè của K tại hiện trường cho biết, K đang học năm 4, lớp Kỹ thuật Điện tử tin học công nghiệp K57, Trường Đại học Giao thông Vận tải, trọ tại quận 9. Ngày 11/6, khi đang ngồi trước phòng trọ K bị một đối tượng lạ mặt đâm 2 nhát vào người và được những người sống ở đây đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu.

K tử vong với con dao cắm trên ngực.

Tính mạng giữ lại được nhưng K còn rất yếu, phải thăm khám thường xuyên trong bệnh viện. Gia cảnh nhà K khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp nên chi phí điều trị của K được Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải này phát động nhằm hỗ trợ phần nào giúp gia đình K. Bạn bè trong lớp cũng như những người ở khu nhà trọ không thấy K mâu thuẫn với ai.

Và chiều 23/7, chưa rõ chuyện gì xảy ra, người dân phát hiện K điều khiển xe máy trong tình trạng loạng choạng, vết thương trên ngực còn dính con dao Thái Lan. K đưa được xe vào lề đường dựng đứng được chiếc xe thì ngã khụy xuống tử vong. Nhiều người nghi ngờ 2 lần K bị đâm cùng do một đối tượng gây ra. Công an quận 9 đang làm rõ các tình tiết này.