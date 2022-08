Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường đấu tranh với tội phạm ma tuý, nhất là triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2022, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tấn công trấn áp; các ngành chức năng, các địa phương đã tập trung quan tâm công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

Với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, thời gian qua, nhiều đơn vị, địa phương đã triệt xóa được nhiều đường dây phạm tội về ma túy lớn, các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Điển hình Ngày 01/6/2022, Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong đồng chủ trì phá Chuyên án 268H, bắt quả tang Thò Bá Dũng và Vừ Bá Cờ cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15 bánh heroin, 01 súng K59, 01 vỏ đạn và 07 viên đạn.

Quá trình bắt giữ, hai đối tượng rất manh động, liều lĩnh, dùng súng quân dụng bắn đồng chí Đại úy Phan Linh Tâm - Cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương.

Tiếp đó, ngày 02/6, Công an TP. Vinh phá chuyên án 720S, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại phường Cửa Nam, bắt 02 đối tượng: Đặng Danh Sỹ, trú tại khối 13, phường Cửa Nam (đối tượng cầm đầu) và Chu Văn Phúc, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh; thu giữ 02 bánh heroin, 100 viên ma tuý tổng hợp, 20g ketamine, 01 ô tô và 05 ĐTDĐ.

Ngày 25/6 Phòng PC04, Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Phòng PA06, Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thuỷ phá chuyên án 922H, bắt quả tang 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu 01 kg ma tuý đá, 6000 viên MTTH, 01 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn, 01 xe máy, 04 điện thoại di độn g .

Ngày 27/6/2022, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt 03 đối tượng (trong đó có 02 đối tượng là lưu học sinh Lào) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu 18.000 viên MTTH và 01 gói chất bột màu trắng nghi là hêrôin.

Chỉ tính riêng trong Tháng hành động Phòng chống ma túy (Từ ngày 1/6/2022 đến ngày 30/6/2022), các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 327 vụ, 419 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu 2.950 gam hêrôin; 131.024 gam ma túy tổng hợp (MTTH); 48.862 viên MTTH; 11.300g ma túy đá; 4,1 gam cần sa và một số tang vật có liên quan khác. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 38 vụ, 34 đối tượng.

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, triệt xóa 2 tụ điểm, 8 điểm phức tạp, 53 điểm bán lẻ ma túy, chuyển hóa, vô hiệu hóa 5 điểm. Trong đó, có một số địa phương làm tốt như: Diễn Châu triệt xóa 1 điểm phức tạp, 11 điểm bán lẻ; TP. Vinh 1 tụ điểm, 3 điểm, 1 điểm bán lẻ; Quỳ Châu 11 điểm bán lẻ; Tương Dương, Yên Thành (mỗi đơn vị triệt xóa 6 điểm bán lẻ)... Tính đến nay, toàn tỉnh không có tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy.

Bên cạnh các đợt ra quân, trấn áp tội phạm, các cấp, các ngành, các địa phương cũng chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung ở địa bàn 27 xã biên giới, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Riêng Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ra mắt 31 mô hình tái hòa nhập cộng đồng trong phòng, chống ma túy; tổ chức hơn 100 lượt gặp gỡ, tranh thủ người có uy tín tham gia phòng, chống ma túy. Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”, qua đó, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo vệ an ninh tuyến biên giới...

Quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị đã quan tâm thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy, tổ chức tư vấn cho người nghiện đã hoàn thành các chương trình cai nghiện, giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, phòng, chống tái nghiện.

Riêng trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, các huyện, thành, thị đã lập 400 hồ sơ cai nghiện, 245 hồ sơ cai nghiện ma túy cộng đồng cho người nghiện theo đúng quy định pháp luật.

Tính đến ngày 30/6/2022, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, quản lý mới 1.016 học viên (gồm 836 học viên bắt buộc, 180 học viên tự nguyện), tái hòa nhập cộng đồng cho 714 học viên. Trong đó, riêng tháng 6/2022, các cơ sở tiếp nhận mới 183 học viên (gồm 150 học viên bắt buộc và 33 học viên tự nguyện).

Hiện đang quản lý 1.708 học viên (gồm 1.624 học viên bắt buộc, 84 học viên tự nguyện. Bên cạnh đó, 12 cơ sở điều trị, 19 cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên toàn tỉnh tiếp tục triển khai phương pháp điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đồng thời, tổ chức điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Buprenorphine tại 5 cơ sở (lồng ghép với cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone).

Hiện nay, UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo Sở Y tế tham mưu triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh.

Còn nhiều khó khăn

Là địa bàn rộng, có 27 xã biên giới, trong đó, có nhiều xã trọng điểm phức tạp về ma túy; số người nghiện ma túy còn nhiều; hoạt động của tội phạm liên quan đến các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao… nên Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong đó, có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cai nghiện, đó là: Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, thủ tục, trình tự xác định tình trạng nghiện thì các cơ sở có chức năng cai nghiện chưa đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện do thiếu điều kiện về cơ sở có chức năng khám, chữa bệnh.

Nhưng thực tiễn cho thấy, các cơ sở cai nghiện rất phù hợp để thực hiện việc xác định tình trạng nghiện (đủ cơ sở vật chất, nhân lực để theo dõi, quản lý người nghiện, trong khi các cơ sở y tế hiện nay phần lớn quá tải, việc theo dõi, quản lý đối tượng nghiện, nhất là những đối tượng có biểu hiện chống đối trong thời gian chờ xác định tình trạng nghiện rất khó khăn). Vì vậy, việc xác định tình trạng nghiện hiện nay tại nhiều địa phương còn vướng mắc.

Bên cạnh đó, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đã có những quy định cụ thể về công tác cai nghiện cộng đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhất là trong việc công nhận các cơ sở có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Hiện nay, toàn tỉnh chưa có cơ sở nào cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do đó, việc tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh rất khó khăn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Công an phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng bảo đảm thống nhất, phù hợp, đúng quy định pháp luật. Sớm tham mưu Chính phủ cấp kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.