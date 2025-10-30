Xây dựng Đảng Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn thanh niên trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân trong cả nước.

Khóa học được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh khoá học tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị

Phát biểu chỉ đạo, định hướng, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, triển khai thực hiện Kết luận số 94 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục chính trị quốc dân; công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ quản lý, giảng viên các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia khoá học. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị được nâng lên rõ rệt; đội ngũ giảng viên, giáo viên trong các nhà trường đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp, cách tiếp cận; nhiều cơ sở giáo dục đã quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác giáo dục lý luận chính trị. Phương pháp tiếp thu và truyền đạt kiến thức ngày càng sinh động, gắn lý luận với thực tiễn, giúp người học hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học.

Các học viên tham gia khoá học tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải cũng nêu nhiều trăn trở về chương trình, khối lượng kiến thức, nội dung giáo trình, phương pháp đào tạo, giáo dục; chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên. Đặc biệt trăn trở việc gắn giáo dục lý luận với thực tiễn cuộc sống, với sự lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vai trò của cấp uỷ và hệ thống các cấp đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Qua đó, đổi mới phương pháp luận, nhận thức chính trị, niềm tin trong học sinh, sinh viên - những con người đóng vai trò quan trọng cho tương lai của đất nước.

Các học viên tham gia khoá học tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Ngô Đông Hải cũng cho rằng: Trước yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, và tiếp tục thực hiện Kết luận số 94 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đặc biệt, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, định hướng, quyết sách mang tính cách mạng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, công tác giáo dục lý luận chính trị cần tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.

Đây cũng là nhiệm vụ chính trị chung của cấp uỷ các cấp, trong đó có nhà trường, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhằm trang bị lý luận, phương pháp luận, niềm tin và khát vọng của cho lớp trẻ. Bởi vậy, mỗi cán bộ quản lý, học viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, nghiên cứu sâu, nắm bắt và cập nhật đầy đủ những vấn đề lý luận, thực tiễn, những định hướng, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần để công tác giáo dục lý luận chính trị thật sự trở thành nguồn động lực tinh thần, bệ đỡ tư tưởng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Cán bộ giảng viên, giáo viên trong các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia khoá bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Truyền đạt 7 chuyên đề quan trọng

Khoá bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10. Trong sáng 30/10, các học viên đã được nghe GS, TS Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt 2 chuyên đề: Tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; chuyên đề “Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên tiếp tục tiếp thu 5 chuyên đề, bao gồm: Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên hiện nay; Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin về những chủ trương chiến lược, trọng yếu của Bộ Chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.