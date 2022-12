(Baonghean.vn) - Xác định an toàn thực phẩm là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, ngành Công Thương đã quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về vấn đề này.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1876 /KH-SCT ngày 13/11/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025”.

Thực hiện đề án, hàng năm, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn nhằm nâng cao công tác quản lý cho cán bộ cũng như nâng cao nhận thức của các cơ sở về việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm như: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, cũng như tham gia các đoàn liên ngành tại tuyến tỉnh và các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh…

Ngành đã tuyên truyền, phổ biến chủ điểm an toàn thực phẩm rộng rãi tới đông đảo người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình địa phương qua các chuyên đề Công Thương, báo chí trên địa bàn. In ấn băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vào các đợt cao điểm. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông tới UBND huyện, thành phố, thị xã vào các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Sở đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm cho lực lượng cán bộ, công chức thuộc ngành và UBND các huyện, thành, thị; kiến thức pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cho khoảng 150-200 người/lớp. Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An dành cho đối tượng cán bộ, công chức quản lý an toàn thực phẩm thuộc cấp huyện, xã.

Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm các dịp cao điểm: Tết Nguyên đán, Tết Trung Thu, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng như giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở ngành quản lý.

Ông Võ Minh Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Công Thương cho biết: Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nên nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tiêu dùng, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm từng bước được nâng cao. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước đây vi phạm nay đã thực hiện tốt các điều kiện và thủ tục hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, Giấy khám sức khỏe cho nhân viên theo quy định, tự công bố sản phẩm, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

Nhờ đó, đã có những bước chuyển biến rõ rệt trong ý thức của mỗi tổ chức, cá nhân đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chất lượng, quan tâm vì sức khỏe của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo phản ánh, quy định việc tự công bố sản phẩm đã cắt giảm được thủ tục hành chính cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, song các đơn vị có chức kiểm nghiệm thực phẩm tại địa phương còn ít, trong khi cơ sở sản xuất, kinh doanh còn loay hoay trong việc lựa chọn các chỉ tiêu kiểm nghiệm cũng như chi phí cho việc kiểm nghiệm còn khá cao, đặc biệt đối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh, số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ lẻ nhiều và thường xuyên biến động, trong khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ không phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm gây khó khăn cho công tác quản lý. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật. Công tác hậu kiểm còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống quản lý chưa đồng bộ, nhân sự phụ trách về an toàn thực phẩm còn ít, chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho cán bộ phụ trách tại các địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tuy đã được quan tâm nhưng có lúc chưa thực sự bài bản, thường xuyên và sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Ông Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Được sự chỉ đạo của cấp trên, Sở Công Thương đã kịp thời triển khai thực hiện các quy định trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc ngành quản lý trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cập nhật các quy định mới và tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt để thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.