Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An

Sáng 3/11, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2020.



Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc – Phó Giám đốc Đài PT-TH, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Ngô Đức Kiên – Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh nhấn mạnh: Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó báo chí cách mạng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước.

Thông qua báo chí nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; huy động sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Khánh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê

Qua phản ánh của báo chí để thông tin đa chiều về kết quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ đó tăng thêm niềm tin, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng; quan hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh; biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng để đảng viên và quần chúng noi theo.

Đồng chí Trần Minh Ngọc phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê



Thông qua tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp của Đảng vào thực tế, cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Để làm tốt điều đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, đặc biệt là phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông cần phải thường xuyên nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền. Trao đổi giữa các học viên là cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu với giảng viên về vai trò tham mưu, định hướng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của cấp ủy. Ảnh: Thanh Lê

Phóng viên Nguyễn Thành Duy (Báo Nghệ An) trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền về chủ đề xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Lê

Trong ngày 3 và 4/11, các học viên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện, thành, thị; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giảng viên nhà báo Nguyễn Bắc Văn – Vụ trưởng, phóng viên cao cấp Báo Nhân dân trực tiếp truyền đạt các nội dung giới thiệu về một số vấn đề công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, giới thiệu những nội dung cơ bản của bài viết về công tác xây dựng Đảng.

Cuộc tập huấn cũng gợi mở một số đề tài tham gia giải báo chí về công tác Xây dựng Đảng “Búa Liềm vàng”; giới thiệu một số mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh.