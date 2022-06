Nâng cao trách nhiệm cơ quan, chính quyền trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Nam Đình cho rằng cần phải nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chiều 7/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải và thành phố Vinh để khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các cơ quan chức năng địa phương quan tâm chỉ đạo, cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt; đồng bộ thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường bộ do Sở quản lý cơ bản được thiết lập, xây dựng, lắp đặt và quản lý phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Công tác tuần tra kiểm soát được các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã tổ chức 34.526 ca tuần tra kiểm soát giao thông; phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 92.481 trường hợp. Các đối tượng vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt 85.894 trường hợp, chuyển ngân sách nhà nước thu 94,4 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 7.829 trường hợp.

Trong đó lỗi vi phạm xe chở quá khổ, quá tải: 3.393 trường hợp; chở hàng rơi vãi: 2.556 trường hợp.

Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng: Để xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng các cơ quan chức năng. Đồng thời phát huy vai trò giám sát và cung cấp thông tin của người dân cho các lực lượng chức năng.

Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xử lý đối với 2.095 tổ chức, cá nhân vi phạm; xử phạt nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 6,53 tỷ. Tước giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề, giấy tờ phương tiện đối với 737 tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác rà soát xác định các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn”, bất cập về giao thông, các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông... Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, địa phương tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ, kinh doanh hoặc tập kết nguyên vật liệu vẫn còn tái diễn.

Cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, chất lượng một số tuyến đường bộ (nhất là trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ) sớm xuống cấp, gồ ghề, làn sóng, ổ gà,… tạo nhiều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân còn kém; còn tình trạng phương tiện quá tải trọng, xe ô tô dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải khách trái quy định hoạt động,…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải làm rõ biện pháp xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới; xe quá tải làm hư hỏng các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường; bất cập trong việc phân cấp quản lý tuyến đường xử lý vi phạm giữa Công an huyện và Công an tỉnh; khắc phục đèn tín hiệu; xử lý xe công nông, xe tự chế.

Xử lý tình trạng “xe dù”; một số điểm đấu nối giữa đường dân sinh với tỉnh lộ, huyện lộ có nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông; các bãi kho giữ phương tiện vi phạm chưa được đảm bảo,…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao các cơ quan chức năng và các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự về an toàn giao thông.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương cần tiếp tục chủ động trong việc phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương của tỉnh về thực hiện pháp luật công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác này; hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường bộ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm an toàn giao thông,...

Cùng đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 về bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022-2025.