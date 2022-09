Nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Tin mới

Xe điện Tesla bị nhiều người dùng chê bai về chất lượng Thậm chí những người này còn tạo các hội nhóm trên mạng xã hội để phản ánh chất lượng của hãng xe Mỹ.

Mãn nhãn hình ảnh lực lượng Công an Nghệ An biểu diễn võ thuật, bắt tội phạm, giải cứu con tin (Baonghean.vn) - Trong nội dung Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ. Buổi thực binh có sự tham gia của nhiều đơn vị lực vũ trang trên địa bàn.

Lá thăm và sự may rủi (Baonghean.vn) - Những người có đầu óc hài hước đã chia năm học ra mấy “mùa vụ”. Màn khởi động đầu tiên là “Mùa chạy” đây được coi là mùa vụ dai dẳng, khó khăn và cũng khốc liệt nhất. Từ chạy huyện đến chạy trường, từ chạy trường chuyên đến chạy lớp chọn, từ chạy lớp chọn đến chạy… cô chuyên, thậm chí là “chạy cô chủ nhiệm”! Kế đến bước vào năm học thì là mùa thu, thôi thì ngút ngàn các khoản đóng nộp. Điệp khúc thu, thu và thu… nộp, nộp và nộp. Rồi mùa khen, mùa thi... và mới nhất gần đây trong bộ “từ điển” đầu khóa còn xuất hiện thêm mùa… bốc thăm.

Điểm khác biệt trận derby Bắc Trung Bộ (Baonghean.vn) - Cú đúp bàn thắng của Paulo Pinto đã giúp chủ nhà Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 2-0 trong trận trận derby Bắc Trung Bộ. Trận thua khiến mục tiêu Tốp 3 của Sông Lam Nghệ An trở nên khó khăn hơn.

Tự hào người đảng viên 75 năm tuổi Đảng (Baonghean.vn) - Không chỉ ở huyện Thanh Chương mà cả tỉnh Nghệ An, hiếm có gia đình nào như gia đình cụ Nguyễn Danh Du khi cả 2 vợ chồng đều đã gần bách niên và đều là đảng viên lão thành 70, 75 năm tuổi Đảng. Cuộc sống thanh bạch, minh mẫn của 2 cụ là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống cho con cháu và nhân dân địa phương noi theo.

Chuyện người chăm sóc Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Baonghean.vn) - Gần 30 năm trông coi, chăm sóc Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, ông Lê Văn Ngũ luôn tận tụy và nhiệt tình với công việc. Với ông, làm công việc này vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm nên phải cố gắng hết mình, chấp nhận những khó khăn, vất vả.

Tích cực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Tích cực chuyển đổi số, thực hiện các mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số. Đó là yêu cầu được đặt ra với các cấp, ngành ở Nghệ An nói riêng trong giai đoạn mới nhằm tăng khả năng, cơ hội kết nối, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhan sắc 3 cô gái trẻ đẹp là vợ của những ông chồng nổi tiếng showbiz Việt Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, Hương Baby - vợ ca sĩ Tuấn Hưng, Thuỳ Chang - vợ diễn viên Chi Bảo đều có nhan sắc và vóc dáng quyến rũ.

Đa dạng các 'kênh' tiếp nhận giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri (Baonghean.vn) - Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Bởi vậy, hoạt động này được HĐND các cấp trong tỉnh đổi mới, đa dạng các “kênh” tiếp nhận và tăng “sức nặng” để các cơ quan nhà nước vào cuộc giải quyết.

HLV U20 Việt Nam than phiền học trò kỹ thuật chưa tốt; Barca vươn lên nhì bảng; Mbappe và Messi song tấu (Baonghean.vn) - HLV Đinh Thế Nam của U20 Việt Nam thẳng thắn góp ý học trò còn sai sót trong kỹ thuật chuyền bóng; Barcelona thắng lợi tưng bừng 3-0; Lionel Messi lập "cú đúp" kiến tạo, Kylian Mbappe có 2 bàn thắng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nguyễn Xuân Linh và vai trò lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám ở Nghệ Tĩnh (Baonghean.vn) - Nguyễn Xuân Linh là một nhà lãnh đạo kiên trung, tài ba của Đảng. Ông là người đứng mũi chịu sào của Đảng trong nhiều giai đoạn cách mạng ở Nghệ Tĩnh. Đặc biệt, ông là nhà lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám ở Nghệ Tĩnh.

Nga sử dụng khí đốt như một công cụ lợi hại để gây áp lực với EU trong xung đột Ukraine EU nhiệt tình viện trợ cho Ukraine và cản trợ các nỗ lực của Nga trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Nga đã khôn khéo dùng vũ khí khí đốt như một công cụ chính trị lợi hại để chế áp EU và lôi kéo EU về phía mình.

Bắt quả tang hàng chục nam cởi trần, nữ hở hang bay lắc trong quán karaoke Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang 39 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ (Baonghean.vn) - Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đã đón nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước về thăm.

7 người thương vong sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy (Baonghean.vn) - Vụ va chạm mạnh giữa ô tô và xe máy làm 2 người trên xe máy tử vong, 5 người trên ô tô con bị thương nặng phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

HLV Huy Hoàng: 'Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu tốp 3' (Baonghean.vn) -Sông Lam Nghệ An tiếp tục không thể giành chiến thắng trên sân Thanh Hoá. Thua trận khiến mục tiêu tốp 3 của đội bóng xứ Nghệ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn khẳng định, sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu này.

Sông Lam Nghệ An tiếp tục trắng tay trên sân Thanh Hoá (Baonghean.vn) - Trong trận đấu thuộc vòng 15 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng tốt hơn Đông Á Thanh Hoá. Tuy nhiên, vì kém may mắn, đội quân của huấn luyện viên Huy Hoàng rời Thanh Hoá trong cảnh trắng tay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/9 (Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học tại huyện biên giới Kỳ Sơn; Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Nhìn lại Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022… Đây là một số thông tin, sự kiện đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 3/9.

Người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 Châu Kim Sang, 26 tuổi, người mẫu từng gây chú ý trong cộng đồng LGBT, qua đời tại nhà trọ ở TP HCM vì ung thư não giai đoạn cuối.

Áp lực khí đốt của Nga với EU đang giảm? Giá khí đốt đang giảm mặc dù tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đóng cửa đường ống Nord Stream trong tuần này. Tuy nhiên, những lo lắng về mùa Đông vẫn tồn tại.

Chủ tịch Quốc hội đánh trống khai giảng tại trường học vùng cao, biên giới Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 3/9, Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và khánh thành, bàn giao công trình trường.

Giáo viên cắm bản: Chuyện bây giờ! - Kỳ cuối: Tạo cơ chế đặc thù để giáo viên vùng cao yên tâm công tác (Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác giáo dục miền núi Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực. Đóng góp vào sự thành công đó, có vai trò to lớn của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, có cả những giáo viên “cắm bản”. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là ngày càng có nhiều giáo viên xin về xuôi và điều đó ảnh hưởng không ít đến việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các nhà trường, các địa phương. Trước thực tế này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Baonghean.vn) - Sáng 3/9, Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) cùng Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022.

Củng cố vững chắc thế trận, bảo vệ Tổ quốc 'từ sớm, từ xa' (Baonghean.vn) - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Chính phủ đề nghị bố trí quỹ đất xây dựng trường lớp, không để người dân bức xúc Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng phát triển trường, lớp mầm non, phổ thông theo quy định, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Vì miếng đất nghĩa trang đổi một mạng người (Baonghean.vn) - Đã 3 năm kể từ ngày vụ án xảy ra nhưng nỗi đau trong lòng chị M (vợ của nạn nhân) vẫn không thể nguôi ngoai. Điều đau lòng hơn cả, nạn nhân và bị hại vốn là người cùng thôn bản. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ về chuyện hứa cho đất nghĩa trang mà không giữ lời dẫn tới người mãi mãi đi xa, kẻ phải hầu tòa…

Khi đình làng là 'địa chỉ đỏ' nối giữ mạch nguồn cách mạng (Baonghean.vn) - Trong tâm thức người Việt, mái đình là nơi linh thiêng nhất để thờ vị thần trấn giữ bình yên cho cả làng, là nơi để dân làng tụ họp, hương khói và hội bàn những chính sách quan trọng của làng xã. Vượt lên giới hạn đó, trên mảnh đất xứ Nghệ thân thương, nhiều ngôi đình còn là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quan trọng trong quá trình đấu tranh gìn giữ nền độc lập dân tộc. Bước vào thời kỳ mới, đó là nơi tiếp nối mạch nguồn yêu nước cho các thế hệ trẻ đang sinh sống, học tập trên mảnh đất này.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Với 12% dân số là người dân tộc Thổ, những năm qua, huyện Quỳ Hợp đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thổ, qua đó góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống, động viên đồng bào tích cực thi đua lao động, sản xuất, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của huyện.

Những quy định về lái xe kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới Ở nhiều quốc gia trên thế giới, có vô số những quy tắc, điều luật lái xe khá kỳ lạ có thể bạn chưa từng biết đến.