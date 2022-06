Nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, Nghệ An đang tiến hành nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Quèn xã Quỳnh Thuận, (Quỳnh Lưu). Mục tiêu là tạo thuận lợi cho cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo tàu thuyền cập bến an toàn.

Công trình nhằm sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khu neo đậu kết hợp cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Các hạng mục bao gồm: Nâng cấp, mở rộng và xây mới bến neo tàu xã Quỳnh Thuận bao gồm cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến cảng chiều dài khoảng 564m, chiều rộng thêm 1,5m, xây mới cầu tàu chiều dài khoảng 45m, chiều rộng 15m, xây dựng 7 nhà chứa hải sản (rộng 100m2/nhà).

Ngoài ra, còn có các hạng mục, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Công trình trên do Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư từ nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá theo Quyết định 56/QĐ-TTg, ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến thời điểm này, dự án đã thi công được trên 35% khối lượng, đã đóng xong cọc cừ sâu 16 mét (100% khối lượng), đóng cọc bê tông (70% khối lượng). Hiện nay đang tiếp tục thi công đổ dầm bê tông trên cọc, nạo vét Lạch Quèn trong phạm vi chiều dài hơn 500m… Dự kiến đến hết tháng 12/2022 dự án này sẽ đưa vào sử dụng.

Được biết, lâu nay cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu còn nhiều bất cập như cảng bị bồi lắng, tàu thuyền đông đúc thiếu nơi neo đậu cũng như khó khăn cho dịch vụ hậu cần nghề cá. Việc cảng cá Lạch Quèn được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nghề cá nơi đây phát triển.