Năng lực sống một mình

Sống một mình thực sự là một loại năng lực đặc biệt. Người biết sống một mình, biết tận hưởng và tạo ra những giá trị từ cuộc sống này vẫn cảm nhận được hạnh phúc chẳng khác gì cuộc sống “nhiều mình”.

Nhưng ít người hiểu được điều đó. Hình ảnh cuộc sống lứa đôi, gia đình sum họp, bạn bè nâng ly chúc tụng với nụ cười nở trên môi… dường như đã trở thành hình ảnh đại diện cho khái niệm hạnh phúc. Chúng ta nhìn vào đó và nghĩ: À, thì ra hạnh phúc là vậy, hạnh phúc là phải vậy! Ta quên rằng, hạnh phúc thật ra gần gũi hơn nhiều, hạnh phúc có thể không cần bất cứ thứ gì và người nào tạo ra chất xúc tác, mà nó ở trong ta, trọn vẹn, tinh khôi – thứ hạnh phúc an yên từ thân tâm của chính mình!

Tôi có một cô bạn gái rất xuất sắc trong việc quản trị cuộc sống. Vì nhiều lý do, cô chọn cuộc sống độc thân. Một mình giữa thành phố lớn, ở tuổi 37, dường như cô có trong tay tất cả mọi thứ theo chuẩn mực của xã hội: (nhiều) nhà, xe, tài khoản tích lũy, những chuyến du lịch trong và ngoài nước…, duy chỉ thiếu một ông chồng và vài đứa con. Thế thì sao gọi là sống hả con? – mẹ cô thường gọi điện than thở. Trong mắt mẹ, việc cô sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp, đi ăn một mình trong nhà hàng sang trọng, lái xe một mình giữa trời mưa nắng… là hoạt động lầm lũi của một con người cô đơn, cô độc đến tội nghiệp. Mẹ cô nhiều lần than thở rằng, bà sẵn lòng mong con gái bà bớt giỏi, bớt giàu, bớt xinh đẹp… để kiếm lấy một ông chồng bình thường, để có một cuộc sống bình thường, còn hơn là việc cứ xuất sắc đủ điều thế kia mà cũng chỉ lủi thủi một mình!

Bà không biết rằng, với con gái bà, độc thân là một sự lựa chọn, và con gái bà hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhõm, hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống ấy.