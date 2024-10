Quốc tế NATO lên kế hoạch về chiến lược mới đối với Nga Theo một quan chức Mỹ, chính sách hiện tại của khối đối với Moskva được phát triển trong "một thời kỳ khác" và cần phải thay đổi.

Ảnh minh hoạ: Getty

Theo nguồn tin từ Politico, các bộ trưởng quốc phòng của NATO sẽ gặp nhau tại Brussels vào tuần tới để bắt đầu tư duy lại về chiến lược tồn tại hàng thập kỷ của khối này liên quan đến Nga.

Cụ thể, bài báo của Politico đăng hôm 11/10 cho biết, mặc dù mối quan hệ giữa NATO và Nga đã chạm đáy sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, “Đạo luật sáng lập” với Moskva vẫn còn hiệu lực trong khối do Mỹ dẫn đầu.

Politico viết rằng, văn kiện năm 1997, trong đó nêu rõ NATO và Nga chia sẻ mục tiêu chung là “xây dựng một châu Âu ổn định, hòa bình và không bị chia cắt”, không còn phản ánh tình hình hiện tại.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7, NATO đã gọi Moskva là "mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp nhất đối với an ninh của các đồng minh", trong khi Nga tiếp tục khẳng định rằng, sự bành trướng về phía Đông của NATO là một “mối nguy sống còn” đối với quốc gia này.

Các nước NATO đang cố gắng “vạch ra các yếu tố khác nhau của chiến lược đối với Nga và thúc đẩy các cuộc tranh luận bên trong khối liên quan đến các chủ đề như tương lai của Đạo luật sáng lập NATO-Nga”, một quan chức cấp cao của Mỹ được Politico dẫn lời cho biết. Quan chức này nói thêm: "Đã đến lúc phải xây dựng một chiến lược mới về các lập trường cụ thể" của các quốc gia thành viên.

Nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận cấp thấp hơn về chính sách mới đối với Nga đã được tiến hành trong nhiều tháng trong NATO và vào tuần tới vấn đề này sẽ được giải quyết ở cấp bộ trưởng. NATO trước đó đã thông báo rằng, họ dự định đưa ra chiến lược mới trước Hội nghị thượng đỉnh ở The Hague, dự kiến ​​diễn ra vào mùa Hè năm sau.

"Hiện tại chúng ta cần có sự hiểu biết chung trong toàn khối rằng, Đạo luật sáng lập và Hội đồng NATO-Nga đã được xây dựng cho một thời kỳ khác, và tôi nghĩ rằng, các đồng minh đã sẵn sàng để nói rằng, đó là một thời kỳ khác trong mối quan hệ của chúng ta với Nga, do đó, điều gì đó mới mẻ là cần thiết”, quan chức Mỹ lý giải.

Quan chức này mô tả chiến lược này như một "bài tập chính trị," đồng thời cho biết thêm rằng, những tác động quân sự của nó dự kiến ​​sẽ "mang tính hạn chế".

Theo Politico, có sự bất đồng giữa các thành viên NATO khi nói đến chính sách mới đối với Moskva, vì một số thành viên lo ngại rằng, một “tín hiệu” quá hung hăng có thể “gây mất ổn định” cho Nga. Nguồn tin này nói thêm, cũng có những câu hỏi về Hungary và Slovakia, 2 quốc gia mặc dù là thành viên NATO nhưng vẫn coi việc gắn kết với Moskvacó “giá trị chiến lược”.

Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cho rằng, NATO không còn che giấu sự thật họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moskva. Ông khẳng định, các phương án để chiến đấu với Nga đang liên tục được khối này xem xét, ngân sách quân sự của các quốc gia thành viên đang được tăng cường, và các nền kinh tế phương Tây đang bị quân sự hóa.

Grushko nhấn mạnh, không phải Nga mà chính NATO đã chọn “con đường đối đầu” bằng cách từ chối đối thoại. Ông nói thêm, vì lý do này, khối do Mỹ dẫn đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về “cuộc khủng hoảng an ninh lớn ở châu Âu” do cuộc xung đột Ukraine gây ra.