NATO tăng nhiều chuyến bay do thám gần Crimea

Hãng thông tấn Nga đã phân tích dữ liệu từ Flightradar24, một công cụ tổng hợp thông tin chuyến bay chưa được phân loại và tập trung vào các chuyến bay có thể được thực hiện để giám sát bán đảo của Nga. Kể từ mùa Xuân, con số này đã tăng từ 7 chuyến mỗi tuần lên 21 chuyến bay.

Thành phố Sevastopol, Crimea. Ảnh: TASS

Trong khi các thành viên châu Âu trong khối quân sự do Mỹ đứng đầu đảm nhận một số chuyến bay, Washington là quốc gia điều hành chính các máy bay do thám của NATO ở khu vực Biển Đen. RIA nhấn mạnh rằng, các máy bay và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, chẳng hạn như RQ-4B Global Hawk, đã thực hiện 16 trong tổng số 21 chuyến bay vào tuần trước.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đang có cuộc tranh luận ở Nga về vai trò của NATO trong việc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công Crimea. Kiev đã tấn công một xưởng đóng tàu quân sự ở Sevastopol 2 tuần trước và trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga ở cùng thành phố vào thứ Sáu tuần trước.

Trong cả hai hoạt động, tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp đều được sử dụng. Mỹ và các đồng minh tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine khi nước này tấn công các mục tiêu của Nga. Thông tin từ các đối tác phương Tây “về radar, tác chiến điện tử và thiết bị phòng không” do lực lượng Nga triển khai đã giúp Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả ở Thủ đô Moskva, The Economist đưa tin vào tháng trước.

Mikhail Sheremet - nghị sĩ Nga đại diện cho cử tri Crimea, đã đề xuất tấn công máy bay do thám do bị cho là đồng lõa với các cuộc tấn công của Ukraine. “Những điều kỳ lạ xảy ra trong hoặc sau các chuyến bay của (NATO) và tôi nghĩ đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của những kẻ khủng bố Ukraine bắt đầu”, ông nói.

“Tôi tin rằng, tất cả các máy bay giám sát quân sự và UAV chiến lược của NATO trên Biển Đen phải được coi là mục tiêu hợp pháp. Chúng nên bị tiêu diệt hoặc buộc phải hạ cánh”, nghị sĩ nói thêm.

Mỹ trước đây cáo buộc các phi công quân sự Nga "quấy rối" UAV bay trong không gian quốc tế trên Biển Đen. Một sự cố đáng chú ý vào tháng 3 đã khiến máy bay MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ bị rơi. Washington cho biết, một cặp đôi tiêm kích Su-27 của Nga đã đổ nhiên liệu vào UAV do thám, trong khi một chiếc Su-27 được cho là đã cắt cánh quạt của UAV này. Moskva tuyên bố chiếc UAV đã xâm phạm khu vực bay hạn chế do Nga chỉ định và vụ tai nạn là do "những thao tác sắc bén" của người điều khiển nó.

Trước tình hình trên, nhà phân tích quân sự và Tổng Biên tập tạp chí Quốc phòng Nga Igor Korotchenko nhận định tần suất các chuyến bay trinh sát của NATO ngày càng tăng ở khu vực Biển Đen, bao gồm cả UAV, cho thấy rõ ràng việc họ đang nỗ lực xác định vị trí các hệ thống phòng không của Nga ở Crimea và các khu vực phía Nam khác, đồng thời theo dõi sự di chuyển của hạm đội và thực hiện việc lập kế hoạch tấn công nhằm vào các mục tiêu trên bán đảo, đồng thời, chỉ định mục tiêu cho Ukraine để tấn công các tàu của Hạm đội Biển Đen.

Chính vì vậy, theo ông Igor Korotchenko, bước đi hợp lý của Nga trong tình huống này là thiết lập vùng cấm bay ở khu vực Biển Đen, nơi triển khai máy bay và UAV thực hiện nhiệm vụ trinh sát điện tử, để nếu không loại trừ toàn bộ thì cũng gây khó khăn cho việc hỗ trợ thông tin và trinh sát cho Ukraine từ máy bay của Mỹ và các đồng minh./.