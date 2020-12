Nêu cao tinh thần trách nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp vào chất lượng kỳ họp

Quyết định nhiều nội dung quan trọng



Mở đầu bài khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, kỳ họp thứ 17 diễn ra trong thời điểm sắp kết thúc năm 2020 - năm nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tác động bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quyết tâm tập trung chỉ đạo của UBND, giám sát của HĐND tỉnh, tinh thần nỗ lực, sáng tạo của các sở, ngành và các địa phương, cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cho nên kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư được duy trì.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã quyết định nhiều chương trình, nội dung quan trọng, làm cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc”.