Nếu có một điều ước

(Baonghean.vn) - Đã có những ý kiến trái chiều trong việc xử lý những sai phạm tại vùng Đảo Chè, xã Thanh An, huyện Thanh Chương: Vụ việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép công trình dịch vụ du lịch theo mô hình homestay trên đồi Khe Trò.

(Baonghean.vn) - Trong thời tiết nắng nóng cao điểm mùa Hè ở Nghệ An, đa số diện tích trồng chè ở các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông… vẫn xanh mướt. Để đảm bảo chè xanh tốt dưới nắng nóng, bà con vùng trồng chè đã “làm mưa” bằng cách đầu tư hệ thống tưới.

(Baonghean.vn) - Ngành dệt may nước ta lâu nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu, nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu và sử dụng nhiều lao động, năng suất lao động chưa cao… Nói đúng ra là đa số doanh nghiệp may mặc trong nước đang chủ yếu sản xuất gia công.

(Baonghean.vn) - Vì nhiều lý do, thời gian qua có khá nhiều cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An và trên cả nước xin nghỉ bán. Ở Nghệ An, từ năm 2021, toàn tỉnh có hơn 20/681 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến nay có 10 cửa hàng xăng dầu xin nghỉ.