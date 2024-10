Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long thăm, làm việc tại Cộng hòa Italia Ngày 17/10, tại tỉnh Bologna, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tham dự Hội nghị đối tác và hợp tác địa phương Việt Nam - Italia do Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền Vùng Emilia - Romagna đồng tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị đối tác và hợp tác địa phương Việt Nam - Italia. Ảnh: Phan Tú

Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có Đại sứ Dương Hải Hưng; ông Nguyễn Đồng Trung - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các tỉnh: Kon Tum, Hà Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tham dự.

Về phía Cộng hòa Italia có các ông: Alessio Mammi - Phó Chủ tịch Vùng Emilia-Romagna; Napoleone Cera - Ủy viên Hội đồng Vùng Puglia, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Macerata và các thành phố: Zeri, Filottrano, Prato, các cơ quan, hiệp hội, cùng 150 đại biểu doanh nghiệp Vùng Emilia - Romagna tham dự.

Hội nghị kết nối địa phương là sáng kiến lần đầu được tổ chức tại Cộng hòa Italia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Hội nghị đối tác và hợp tác địa phương Việt Nam - Italia. Ảnh: Phan Tú

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã trình bày những thông tin về vị trí địa lý, diện tích, dân số, tiềm năng lợi thế, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác của Cộng hòa Italia; đồng thời nhấn mạnh các nhu cầu hợp tác trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp cơ khí, năng lượng mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ tin tưởng rằng, hội nghị là cơ hội để các địa phương tìm hiểu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đồng thời mong muốn các quý vị đại biểu, các doanh nghiệp dành thời gian sang thăm và khảo sát thực tế các tiềm năng lợi thế của tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Italia phát triển bền vững, lâu dài.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng phát biểu tại Hội nghị đối tác và hợp tác địa phương Việt Nam - Italia. Ảnh: Phan Tú

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng tin tưởng, Hội nghị sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp ngay trong các phiên làm việc và tiếp xúc bên lề và cả về lâu dài sau này.

Ông Alessio Mammi - Phó Chủ tịch Vùng Emilia-Romagna bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón tiếp các đại biểu từ Việt Nam tham dự hội nghị; đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua đây sẽ tăng cường hiểu biết, thúc đẩy các trao đổi, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Ông Napoleone Cera - Ủy viên Hội đồng Vùng Puglia phát biểu tại Hội nghị đối tác và hợp tác địa phương Việt Nam - Italia. Ảnh: Phan Tú

Ông Napoleone Cera - Ủy viên Hội đồng Vùng Puglia nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hai nước Việt Nam - Italia trong 50 năm qua, Vùng Puglia tự tin với cơ hội phát triển hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và hội nghị này là cơ hội, triển vọng để các địa phương hai nước cùng gặp gỡ, thảo luận về những triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực. Vùng Puglia với vị trí trung tâm trong vùng Địa Trung Hải đã triển khai mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn, trong đó có Việt Nam.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo thành phố Bologna. Ảnh: Phan Tú

Trước thềm hội nghị, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tham dự 4 cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Bologna, Liên đoàn Thương mại, Công nghiệp, Thủ công và Nông nghiệp Italia và một số hiệp hội doanh nghiệp Italia. Đặc biệt là cuộc tiếp xúc làm việc với Phó Chủ tịch Vùng Emilia-Romagna và Ủy viên hội đồng Vùng Puglia. Các cuộc tiếp xúc giúp hai bên tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế, gợi mở những lĩnh vực hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Emilia-Romagna là vùng có số lượng sản phẩm có chỉ dẫn địa lý rất lớn, có giá trị gần 4 tỷ Euro, chiếm khoảng 40% giá trị quốc gia, nổi tiếng với ngành công nghiệp chế tạo với các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như: Lamborghini, Ducati, IMA SPA, Marposs.

Ngoài ra, vùng còn là trung tâm thực phẩm, nông nghiệp của cả nước. Lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực xuất khẩu đứng thứ 2 sau ngành cơ khí và cơ điện tử.

Đoàn làm việc với lãnh đạo vùng vùng Emilia-Romagna. Ảnh: Phan Tú

Trong vùng Emilia-Romagna, tỉnh Bologna đứng đầu về tỷ lệ xuất khẩu và số lượng công ty đang hoạt động, 59% kim ngạch xuất khẩu đến từ các sản phẩm đặc thù cao cấp, kim ngạch xuất khẩu với Việt Nam chiếm 30% kim ngạch của Vùng và hơn 4% kim ngạch quốc gia. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và đoàn công tác thăm nhà máy của Tập đoàn Unitec Spa. Ảnh: Phan Tú

Trước đó, trong các ngày từ 14 đến 16/10, đoàn công tác tỉnh Nghệ An cùng các địa phương Hà Nam, Kon Tum đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia; thăm và làm việc với Tập đoàn Unitec Spa; Hiệp hội Thương mại Italia-Việt Nam và Vườn Quốc gia Delta Del Po Park.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu trong cuộc làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Italia. Ảnh: Phan Tú