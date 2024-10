Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Pháp Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Pháp trong 2 ngày 10 và 11/10.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Tú

Chiều 10/10 (theo giờ địa phương), đoàn công tác đã tham dự Hội nghị kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt - Pháp do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chủ trì phối hợp với Cục Ngoại vụ và các tỉnh: Hà Nam, Kon Tum tổ chức.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp; Nguyễn Đồng Trung - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ; bà Virginie Rouquette - Tổng Giám đốc Hiệp hội các địa phương Pháp (CUF); ông Đỗ Hải Nam - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp và đại diện 6 địa phương Cộng hòa Pháp tham gia trực tuyến.

Hội nghị được thực hiện trực tiếp và trực tuyến tới một số địa phương của Pháp. Ảnh: Phan Trung Tú

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp bày tỏ vui mừng chào đón đoàn các tỉnh: Nghệ An, Hà Nam và Kon Tum thăm và làm việc tại Pháp. Đại sứ đã thông tin tới các đại biểu về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Pháp thời gian vừa qua, đặc biệt là chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh các nhu cầu hợp tác giữa các địa phương 2 nước thời gian qua và gợi mở những lĩnh vực mà các địa phương cần quan tâm hợp tác trong thời gian tới.

Bà Virginie Rouquette - Tổng Giám đốc Hiệp hội các địa phương Pháp (CUF). Ảnh: Phan Tú

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cảm ơn đồng chí Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán đã dành thời gian đón tiếp đoàn. Đặc biệt là sự hỗ trợ rất hiệu quả của Đại sứ trong kết nối, sắp xếp chu đáo các hoạt động của đoàn tại Pháp, nhất là việc tổ chức Hội nghị kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt - Pháp tại Paris.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giới thiệu các thông tin tổng quan, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến; đồng thời, trao đổi về các nhu cầu cũng như cơ hội hợp tác giữa Nghệ An với các đối tác Pháp. Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An cũng đã có một số hoạt động hợp tác với Pháp, tuy nhiên, kết quả còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, nhân dịp này, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hiệp hội các địa phương Pháp, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp Pháp; tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu, linh kiện điện tử, dịch vụ tài chính, ngân hàng; các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ cho phát triển bền vững…

Đoàn công tác có cuộc làm việc với ông Denis Barbet - Cục trưởng Cục Chính quyền địa phương và Xã hội dân sự, Bộ Ngoại giao Pháp. Ảnh: Phan Trung Tú

Ngày 11/10, đoàn công tác làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Tại buổi làm việc với đoàn, ông Cyrille Beller - Vụ trưởng Vụ châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn địa phương Việt Nam. Ông cũng thông tin tới đoàn các hoạt động của AFD tại Việt Nam trong 30 năm trở lại đây với số vốn cam kết lên tới 3 tỷ Euro, trong đó, vay không bảo lãnh Chính phủ chiếm 25%, vay có bảo lãnh Chính phủ chiếm 71% và viện trợ không hoàn lại chiếm 4%.

Đồng chí Bùi Đình Long và đoàn công tác tại cuộc làm việc với Cục Chính quyền địa phương và Xã hội dân sự, Bộ Ngoại giao Pháp. Ảnh: Phan Tú

Các hoạt động chính của AFD tập trung vào các nội dung cơ bản, đó là thích ứng với biến đổi khí hậu, hoạt động chuyển đổi xanh, vấn đề trái đất nóng lên, nước biển dâng và xâm nhập mặn. Trong năm 2024, AFD đặt mục tiêu cam kết tài trợ 160 triệu Euro, ký kết 223 triệu Euro, giải ngân 100 triệu Euro.

Tại tỉnh Nghệ An, AFD đang triển khai Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An” thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm thích ứng biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc làm việc với AFD, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cảm ơn AFD đã tài trợ Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, đồng thời tin tưởng rằng, dự án sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn AFD tiếp tục quan tâm tư vấn và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong một số lĩnh vực, trong đó có các dự án du lịch bền vững gắn liền với chống biến đổi khí hậu.

Cùng ngày 11/10, đoàn công tác làm việc với ông Denis Barbet - Phó Cục trưởng Cục Chính quyền địa phương và Xã hội dân sự, Bộ Ngoại giao Pháp. Thay mặt đoàn Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi ngắn gọn về các hoạt động hợp tác giữa Nghệ An với Pháp, trong đó có hoạt động hợp tác kết nghĩa với tỉnh Côtes D’Armor trong giai đoạn 1993-2015. Hiện nay, 2 tỉnh vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, hợp tác giáo dục thông qua Hội Hữu nghị Côtes d’Armor - Việt Nam.

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, Cục trưởng Cục Chính quyền địa phương và Xã hội dân sự Pháp cho biết sẽ chuyển tiếp các thông tin và nhu cầu của các địa phương Việt Nam tới các vùng, các địa phương của Pháp, nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương giữa hai bên, nhất là trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao 2 nước nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.