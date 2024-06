Xây dựng Đảng Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc, trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh Được sự đồng ý của Ban Bí thư, chiều 12/6 (giờ địa phương), tại London, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh.

Làm việc với đoàn, lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh có các đồng chí: Ruth Styles - Chủ tịch Đảng; Kevan Nelson - Trưởng ban Đối ngoại và đảng viên trẻ Kyril Whittaker.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, NN & PTNT, Ngoại vụ.

Cùng dự có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh Tô Minh Thu và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh Ruth Styles và các đại biểu bày tỏ vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam, ngưỡng mộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi có dịp gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Ruth Styles - Chủ tịch Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh; đồng thời giới thiệu về lịch sử 94 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam; mô hình tổ chức, vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh thông tin đến quá trình lịch sử hình thành, phát triển từ năm 1920 đến nay và vai trò, mô hình tổ chức, hoạt động của Đảng Cộng sản Anh trong đời sống chính trị Vương quốc Anh hiện nay; đồng thời mong muốn trao đổi, tìm hiểu thêm kinh nghiệm trong hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn.

Các đại biểu đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng những thành tựu của Đảng Cộng sản Anh đạt được; bày tỏ vui mừng mối quan hệ hai Đảng tiếp tục được duy trì và phát huy rất tốt; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng nói chung và giữa Đảng Cộng sản Anh với Đảng bộ tỉnh Nghệ An nói riêng sẽ ngày càng phát triển, góp phần vào phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước và của tỉnh Nghệ An với các đối tác của Vương quốc Anh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà lưu niệm đến đồng chí Ruth Styles - Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh. Ảnh: Quang Đặng

Đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ to lớn của Đảng Cộng sản Anh dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam, trong đó có Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng đồng chí Kyril Whittaker - Thạc sĩ về Khoa học chính trị, Đại học Manchester (Anh). Năm 2021, đồng chí Kyril Whittaker tham gia công tác dịch tiếng Anh cho tuyển tập Hồ Chí Minh và hiện viết bài cho Tạp chí Cộng sản (Communist Review) và Tạp chí Quốc tế (International Magazine) của Anh về các chủ đề liên quan đến lý luận chính trị Việt Nam, khía cạnh chính trị về Covid-19 và giải phóng phụ nữ. Đồng chí Kyril Whittaker đã 2 lần đoạt giải Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát động hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Ảnh: Quang Đặng

Dịp này, thông qua đồng chí Ruth Styles - Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh, đồng chí Thái Thanh Quý gửi lời chào, thăm hỏi thân thiết đến đồng chí Tổng Bí thư Robert Griffiths; trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh sang thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An.