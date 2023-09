New York phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì ngập lụt

Ảnh: Getty

Mưa lớn đột ngột ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên các khu vực rộng lớn của Thành phố New York, Long Island và Thung lũng Hudson vào ngày 29/9 (giờ địa phương). Tình hình này đã khiến Thống đốc New York Kathy Hochul và Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Với lượng mưa lên tới 127mm tại phía Nam New York vào đầu giờ sáng thứ Sáu, nhiều đường phố trong thành phố và hơn một nửa hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này đã không thể lưu thông vào giờ cao điểm buổi sáng.

Tuyến đường sắt MetroNorth phục vụ Thung lũng Hudson đã tạm dừng hoạt động một số đoạn. Một số đường cao tốc chính chạy qua Long Island, Queens và Brooklyn cũng không thể qua lại do nhiều đoạn bị ngập nước.

Các video được đăng lên mạng xã hội cho thấy những mưa như trút xuống các ga tàu điện ngầm và thậm chí cả xe buýt, các khu dân cư dường như bị nhấn chìm và các tuyến đường công viên bị biến thành hồ nước, ô tô nổi dập dềnh sau trận mưa lớn.

Các quan chức Hochul và Adams đều cảnh báo người dân New York ở trong nhà do “thời tiết cực đoan”. Thống đốc New York nói rằng bang này hiện đã bị nâng lên mức 70% nguy cơ xảy ra lũ quét, với lượng mưa có thể lên tới hơn 25mm mỗi giờ.

Bà cũng khuyến cáo các tài xế tránh đi vào những tuyến đường bị ngập và cả những con đường có khả năng bị ngập. Trên đài truyền hình 1010WINS, bà phát biểu: “Nếu bạn đang lái xe và bắt đầu nhìn thấy vũng nước trên đường, bạn cần phải rời khỏi tuyến đường đó ngay”.

“Nếu đang ở nhà, hãy ở yên đấy. Nếu đang ở công sở hoặc ở trường học, hãy trú ẩn tại chỗ”, Thị trưởng Adams khuyến cáo, sau khi ông tham khảo ý kiến ​​của thống đốc và tự mình ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố New York.

Mưa, thậm chí là mưa lớn, không phải điều bất thường ở thành phố New York. Dù vậy, thiệt hại to lớn do một số cơn bão gần đây gây ra đã khơi mào nhiều suy đoán về nguyên nhân của thời tiết cực đoan. Trong khi một số người nhanh chóng đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, một nghiên cứu của Đại học Rhode Island được công bố vào tháng 5 cho biết tổng trọng lượng của hơn trăm triệu tòa nhà tại Thành phố New York đã khiến thành phố này lún xuống tới 2 milimét mỗi năm. Thực tế này khiến hiện tượng thời tiết từng rất quen thuộc nay trở thành những sự kiện thảm khốc.

Thung lũng Hudson đã hứng chịu một “đợt mưa nghìn năm có một” vào đầu năm nay khi lượng mưa đo được trong vòng 3 giờ đồng hồ lên tới hơn 203mm vào tháng 7, cuốn trôi đường cao tốc, nhà cửa và khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Một cuộc thăm dò dư luận do AP-NORC thực hiện vào đầu tháng này cho thấy việc trải qua thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều người Mỹ tin vào sự biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Sau khi trải qua một mùa hè được Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định là nắng nóng kỷ lục, có thêm 10% người được hỏi tán thành rằng những thay đổi đó chủ yếu là kết quả của hoạt động của con người.