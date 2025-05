Quốc tế Nga sẽ đợi Ukraine vào 10h sáng 16/5 để đàm phán Trợ lý Tổng thống Nga cho biết, phái đoàn Nga đã sẵn sàng và sẽ đợi phái đoàn Ukraine vào 10h sáng 16/5 (theo giờ Istanbul) để họp.

Theo RIA Novosti ngày 16/5, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Oncü Keçeli cho biết, không loại trừ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul vào ngày 16/5.

"Chúng ta có thể mong đợi điều này", Keçeli trả lời các phóng viên khi được hỏi về khả năng đàm phán song phương trực tiếp.

Trước đó, một nguồn tin của RIA Novosti từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng, các cuộc họp 3 bên giữa các phái đoàn từ Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã được lên kế hoạch vào ngày 16/5 tại Istanbul. Các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine cũng đang được lên kế hoạch.

Oncü Keçeli nói với RIA Novosti rằng, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về khả năng tổ chức cuộc họp 4 bên giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine tại Istanbul ngày 16/5.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubido dẫn đầu, phái đoàn Nga do thư ký của tổng thống, Vladimir Medinsky dẫn đầu, và phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 16/5.

"Đúng 10 giờ sáng, chúng tôi sẽ đợi phía Ukraine, họ sẽ đến để họp", ông Medinsky nói.

Giám đốc cấp cao về chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ Sebastian Gorka cho biết, ông mong đợi một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump trong tương lai gần.

"Khi thời điểm thích hợp đến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ở cùng phòng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi kỳ vọng điều đó sẽ đến trong tương lai gần”, ông Gorka lưu ý trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với Politico.