Ngăn chặn Covid -19 xâm nhập, lây chéo trong bệnh viện

Trong các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 và tỉnh Nghệ An gần đây (sau khi làn sóng Covid -19 thứ 3 xuất hiện tại Hải Dương, Quảng Ninh rồi lan ra 13 tỉnh, thành phố), lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý việc tăng cường công tác phòng, chống dịch ngay trong bệnh viện.

Chỉ đạo này xuất phát từ tình hình dịch phức tạp, với nhiều người mắc, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo tại cơ sở khám, chữa bệnh khi người mắc đến khám, điều trị; cũng như rút kinh nghiệm từ “bài học Đà Nẵng”, dịch lây lan trong cơ sở y tế khiến nhiều bệnh nhân vốn mắc bệnh nền tử vong.

Thực hiện chỉ đạo, những ngày qua, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp tục rà soát các phương án chống dịch, tăng dày các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 . Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đơn vị đã xây mới, thành lập riêng 1 khu sàng lọc bệnh nhân Covid -19 có cổng ra vào riêng, đặt tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng và yếu tố dịch tễ đều được đưa vào đây khám, cách ly, điều trị. Trung tâm cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bao gồm phòng mổ, phòng đẻ dã chiến, khu xét nghiệm, siêu âm tại chỗ, X-quang tại giường... kép kín.

TS.BS Phạm Văn Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Trong trường hợp bệnh nhân đang được cách ly, điều trị Covid -19 tại Trung tâm cần phải thăm khám cao hơn như chụp cắt lớp thì sẽ được lãnh đạo bệnh viện hội chẩn, chỉ định mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang đưa đến phòng chụp. Trước, trong và sau khi chụp, phòng chụp đều được phun khử trùng để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện nếu có trường hợp mắc Covid -19.

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã và đang triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên một mức so với quy định. Theo đó, Bệnh viện tiến hành khám sàng lọc ban đầu qua 4 vòng, với việc tiếp đón, khai báo y tế, đo thân nhiệt ngay tại cổng; khoa Khám bệnh thực hiện giãn cách khu vực chờ, bác sĩ và điều dưỡng ở khoa tiếp tục sàng lọc bệnh nhân; khoa điều trị lâm sàng bố trí bàn khai báo y tế bổ sung cho người nhà, bệnh nhân để đề phòng việc bỏ sót, lọt trường hợp nghi ngờ, bố trí phòng cách ly tạm thời, hạn chế tối đa người nhà vào thăm trong khu điều trị... Mỗi ngày, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, việc thực hiện khuyến cáo “5K” tại các khoa, phòng ít nhất 2 lần.

Người bệnh đến khám điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An được yêu cầu ngồi giãn cách trong qua trình chờ khám. Ảnh: Thành Chung

Tương tự, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An và nhiều bệnh viện khác trong tỉnh cũng đã và đang thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí Bệnh viện An toàn trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế.