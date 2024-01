Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/1, Agribank chi nhánh Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, và trong nước nhưng bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An triển khai các nhiệm vụ kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, là năm thứ 6 liên tiếp chi nhánh hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu do trụ sở chính giao. Đạt giải Ba toàn hệ thống về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Mặc dù lãi suất tiền gửi liên tục giảm và giảm sâu so với năm 2022, tuy nhiên, huy động vốn toàn chi nhánh vẫn tăng trưởng ổn định. Đến tháng 6 huy động vốn toàn chi nhánh đã hoàn thành kế hoạch năm và đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 17.635 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 12,77%, đạt 232% kế hoạch trụ sở chính giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Nguồn vốn tăng trưởng với chi phí giảm là cơ sở hạ lãi suất cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Dư nợ toàn hệ thống tăng 7,4%, tuy nhiên, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An tăng 11,2%, tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng tín dụng được đảm bảo.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu cho biết, năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, ngành ngân hàng đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát; giảm lãi suất huy động, cho vay, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Thu Huyền

Tiếp tục phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm ngân hàng hiện đại, ứng dụng công nghệ số; nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng trưởng thu dịch vụ đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch.

Trong năm 2023, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An kết hợp với nguồn hỗ trợ từ Agribank đã thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn với số tiền 21,6 tỷ đồng.

Thừa uỷ quyền, các đồng chí Lê Hồng Vinh và Nguyễn Thị Thu Thu trao Cờ thi đua của UBND vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cho tập thể Agribank chi nhánh Nam Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Nguồn vốn huy động tăng trưởng 7% - 10%; Dư nợ cho vay tăng trưởng 8% - 11% so với ngày 31/12/2023; Tỷ lệ dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 47%/tổng dư nợ; Tỷ lệ nợ xấu tối đa 0,8%/tổng dư nợ; Thu dịch vụ tăng trưởng 5-8% so với năm 2023; Chênh lệch thu chi chưa lương năm 2024 không thấp hơn năm 2023, dự kiến tăng từ 5-8% so với năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An, đánh giá năm 2023 có nhiều khó khăn nhưng Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Chất lượng tín dụng được nâng cao, chủ động cân đối được nguồn vốn và sử dụng vốn, tín dụng được mở rộng, ưu tiên vốn cho nông nghiệp nông thôn.

Thừa uỷ quyền, các đồng chí Lê Hồng Vinh và Nguyễn Thị Thu Thu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2024 trên cơ sở dự báo tình hình, Agribank Nam Nghệ An cần tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại địa bàn; Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Agribank đề ra. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng trưởng tín dụng gắn với định hướng khách hàng và sản phẩm mục tiêu, đảm bảo an toàn.

Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên nền tảng số, cung cấp bổ sung dịch vụ ngân hàng điện tử đa dạng, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của các đơn vị, cảnh báo sớm rủi ro trong công tác thanh toán. Tiếp tục quan tâm vấn đề an toàn kho quỹ, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm gây rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Huyền

Các đồng chí mong muốn Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh, đóng góp chung cho sự phát triển của ngành ngân hàng và kinh tế - xã hội trên địa bàn, quan tâm tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội; cùng với tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; 2 tập thể, 8 cá nhân của Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.