Ngành Công Thương Nghệ An duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu

(Baonghean.vn) - Năm 2022, duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu, công nghiệp, thương mại ổn định, ngành Công Thương Nghệ An góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Chiều 23/12, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có đại diện các sở, ngành, các huyện, thành, thị.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Năm 2022 toàn ngành Công Thương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp bộ ngành, đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sản xuất – kinh doanh trên địa bàn, hoạt động công thương đạt mức tăng trưởng khá, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19, với những nỗ lực, ngành công thương đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả năm 2022 ước tăng 14%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt khoảng 88.800 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 83.000 tỷ đồng, tăng 24,16% so với năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm ước đạt 2,52 tỷ USD, tăng 3,7% so với năm 2021, vượt 7,2% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2,17 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2021, vượt 8,4% kế hoạch. Các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu đi khoảng hơn 127 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã phát triển thêm một số thị trường xuất khẩu mới; trên 340 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm khoảng 200 doanh nghiệp nội tỉnh và 140 doanh nghiệp ngoại tỉnh tham gia xuất khẩu hàng hóa. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.200 triệu USD, tăng 20% so với năm 2021.

Năm qua, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, xây dựng chương trình, đề án; Quản lý năng lượng, cải cách hành chính,… được quan tâm thực hiện. Sở Công Thương cũng đã tham mưu nhiều văn bản về việc thực hiện các quy định của pháp luật, ổn định thị trường xăng dầu. Đặc biệt, ngành đã và đang nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực phụ trách, từ đó góp phần không nhỏ vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An.

Chủ động giải pháp đột phá

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Mục tiêu đặt ra của ngành là giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 103.000 - 103.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt từ 15-16%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 85.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: 2,500 tỷ USD; Kim ngạch nhập khẩu: 1,5 tỷ USD.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Công Thương; đồng thời lưu ý những hạn chế cần khắc phục.

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, dự báo nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, để đạt mục tiêu đề ra, ngành Công Thương chủ động các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị Sở Công Thương rà soát đánh giá lại các lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó, chú trọng hoàn thành chỉ tiêu cơ bản; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phát triển thị trường nội địa, phát triển xuất nhập khẩu. Triển khai kịp thời, đồng bộ quy hoạch phát triển ngành; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Nghiên cứu tham mưu, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Công Thương đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong chỉ đạo điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vực công thương…

Dịp này, Bộ Công Thương đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2021 cho Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022.