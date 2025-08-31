Kinh tế Ngành Công Thương Nghệ An "ghi điểm" trong vai trò động lực phát triển Ngành Công Thương Nghệ An đang “ghi điểm” với nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng phát huy những thành quả của giai đoạn trước, ngành Công Thương Nghệ An đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công nghiệp, thương mại bứt phá

Nhiệm kỳ qua, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương được nâng cao.

Đối với sản xuất công nghiệp, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh từ 65.226 tỷ đồng năm 2020, đến năm 2025 ước đạt khoảng 118.170 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 ước đạt 13%.

Mới đây, Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2025 tăng 15,77% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tăng trưởng này là kết quả thúc đẩy từ nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt sản lượng cao.

Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Hiếu. Ảnh: TH

Cơ cấu GRDP nội ngành công nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và kim ngạch xuất khẩu lớn, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác.

Đã quy hoạch và hình thành không gian phát triển công nghiệp ngày càng phù hợp, chuyển hướng phát triển tập trung trong khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp được đầu tư khá đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi hấp dẫn các nhà đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư đạt được những thành tựu tích cực, đã thu hút được các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước vào đầu tư xây dựng, kinh doanh tạo động lực quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt, Luxshare, Goertek, Juteng, Everwin, Tập đoàn TH, Hoa Sen, The Vissai, Masan,...

Đồ họa: Hữu Quân

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn được khuyến khích phát triển; đến nay, toàn tỉnh có 189 làng nghề, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu của địa phương, tạo nhiều việc làm cho lao động khu vực nông thôn. Công nghiệp hỗ trợ bước đầu được hình thành; hệ thống cơ chế, chính sách được quan tâm xây dựng tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển như: Chính sách khuyến công; chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp,...

Quản lý Nhà nước về lĩnh vực năng lượng được chú trọng, trong đó, tập trung tham mưu lập phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tỉnh đáp ứng đầy đủ danh mục các trạm biến áp 110kV đảm bảo cấp điện các khu công nghiệp, các dự án trọng điểm, xây dựng kết cấu lưới đảm bảo phương án đấu nối; bám sát Bộ Công Thương trong quá trình lập và triển khai Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đặc biệt, hiện nay, Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Tài chính triển khai các thủ tục chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, có công suất 1.500MW...

Hoạt động thương mại phát triển nhanh với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, thị trường xuất khẩu liên tục được mở rộng qua các năm. Đến năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hóa sang 150 nước và vùng lãnh thổ, tăng 26 thị trường so với năm 2020. Xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tăng trưởng vượt bậc, trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng từ 2.428 triệu USD (năm 2021), năm 2025 ước đạt 4.500 triệu USD vượt 155%/mục tiêu nghị quyết đại hội; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 24,4%/năm.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển biến tích cực, giảm tỷ lệ hàng thô, chưa qua chế biến, tỷ lệ hàng công nghiệp và hàng qua chế biến tiếp tục tăng.

Hàng hải sản phong phú, giá cả ổn định. Ảnh: Thu Huyền

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 60.455 tỷ đồng năm 2021, năm 2025 dự kiến đạt 125.000, đạt 12,79%/mục tiêu Nghị quyết Đại hội 10,85%. Các phương thức kinh doanh thương mại, dịch vụ hiện đại ngày càng phát triển, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng. Cơ sở hạ tầng thương mại từng bước được hoàn thiện, nhất là mạng lưới chợ dân sinh, hệ thống cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, chỉ số xếp hạng thương mại điện tử Nghệ An nhiều năm liền nằm trong tốp khá cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ… góp phần quảng bá tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của địa phương và phục tốt nhu cầu của người tiêu dùng.

Định hướng, tầm nhìn phát triển

Kết quả có được ghi dấu ấn của nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ hiện đại được đầu tư và đưa vào hoạt động; thu hút đầu tư FDI đứng trong nhóm đầu của cả nước. Dòng vốn FDI là động lực tăng trưởng, giúp thay đổi cơ cấu, ngành nghề công nghiệp địa phương; Từ đây, Nghệ An được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất - xuất khẩu công nghệ cao hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và bản đồ công nghiệp quốc gia.

“ Ngành Công Thương Nghệ An đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Thời gian qua, ngành Công Thương tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt công nghiệp, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ trong đợt lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Tiến Hùng

Nhiệm vụ thời gian tới, Ngành Công Thương Nghệ An tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp triển theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao. Đặc biệt là các ngành có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tới các ngành kinh tế khác như công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô; sản xuất vật liệu mới; công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng như công nghiệp năng lượng, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng công nghệ mới. Phát triển một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Phân bổ hợp lý không gian công nghiệp gắn với các hành lang kinh tế, hình thành các vùng sản xuất công nghiệp, trọng tâm là Khu kinh tế Đông Nam mở rộng; thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án công nghệ cao, đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Dòng vốn FDI là động lực tăng trưởng, giúp thay đổi cơ cấu, ngành nghề công nghiệp địa phương. Trong ảnh: Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: TH

Về thương thương mại, phát triển theo hướng đa dạng, hiện đại, bền vững theo hướng đổi mới, sáng tạo và số hóa, công nghệ hóa phương thức kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, các chủ thể tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa. Phát triển dịch vụ logistics trở thành ngành dịch vụ chủ lực, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh.

Có thể khẳng định, nhiều năm qua, ngành Công Thương Nghệ An “ghi điểm” với nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng làm động lực phát triển kinh tế địa phương. Với những tiềm năng sẵn có, cùng với chính sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ngành Công Thương tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...