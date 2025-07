Kinh tế Ngành Đường sắt tăng cường thêm toa cho 22 đoàn tàu khi sân bay Vinh đóng cửa Sau khi sân bay Vinh tạm dừng khai thác từ ngày 1/7 để phục vụ nâng cấp kéo dài 6 tháng, ngành Đường sắt đã nhanh chóng tăng cường các toa tàu cho 22 đoàn tàu khách đi qua Ga Vinh mỗi ngày. Việc điều chỉnh này không chỉ nhằm giảm tải áp lực di chuyển cho người dân mà còn đảm bảo ổn định luồng hành khách trong mùa du lịch Hè và dịp lễ cuối năm.

Từ cuối tháng 6/2025, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phê duyệt phương án nối thêm 3 toa cho 22 đoàn tàu khách đi qua Ga Vinh, Nghệ An. Mỗi đoàn tàu nhờ đó tăng từ 12 lên 15 toa, giúp nâng công suất phục vụ thêm khoảng 200 hành khách mỗi chuyến.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng Ga Vinh cho biết, việc tăng cường toa tàu nhằm giải tỏa áp lực khi lượng hành khách đến và đi từ địa phương tăng cao, đặc biệt, trong bối cảnh sân bay Vinh tạm dừng hoạt động. Việc nối thêm toa là giải pháp cấp thiết trong giai đoạn hiện nay và dự kiến sẽ được duy trì đến hết năm 2025, thời điểm sân bay hoàn tất nâng cấp.

Lượng hành khách đi tàu tăng cao trong mùa du lịch, nhất là trong thời điểm sân bay Vinh đóng cửa. Ảnh: Quang An

Ga Vinh hiện đang tiếp nhận khoảng 3.000 lượt hành khách mỗi ngày, có thể lên tới 5.000 lượt vào dịp cao điểm. Các đoàn tàu khách chạy qua ga bao gồm SE1 đến SE12, SE17 đến SE20, SE23-SE24, NA1-NA2 và QB1-QB2. Theo ngành Đường sắt, việc nối toa được triển khai đồng loạt trên tất cả các tuyến để đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu di chuyển từ Nghệ An đến các tỉnh, thành khác.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho rằng, thời điểm Hè cũng là mùa cao điểm du lịch, kết hợp với lượng hành khách chuyển hướng do sân bay đóng cửa, nên việc tăng toa là cần thiết để không xảy ra tình trạng quá tải. Nối thêm toa vừa hỗ trợ người dân đi lại, vừa tận dụng cơ hội kích cầu vận tải đường sắt.

Hành khách đến Nghệ An trong mùa du lịch bằng tàu hỏa. Ảnh: Quang An

Bà Nguyễn Thị Nhung, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An chia sẻ: “Tôi dự định vào TP. HCM thăm cháu, nhưng do sân bay đóng cửa nên tôi đã lựa chọn đi tàu. Dù mất thời gian hơn nhưng tàu hỏa an toàn, lại có giá vé rẻ hơn so với máy bay, phù hợp với người lớn tuổi như tôi”.

Việc điều chỉnh linh hoạt, kịp thời của ngành Đường sắt là một trong những giải pháp thiết thực nhằm chia sẻ gánh nặng vận tải khi đường hàng không qua Nghệ An tạm thời ngưng trệ. Sau khi sân bay Vinh hoạt động trở lại, ngành Đường sắt sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu để điều chỉnh phương án vận hành phù hợp.