Ngành Giao thông vận tải dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ​

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, chiều 6/2, ngành Giao thông vận tải Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm kênh Nhà Lê, Nghĩa trang Liệt sỹ đường 7 - Truông Kè và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.



Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải qua các thời kỳ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm kênh Nhà Lê ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, kênh Nhà Lê là tuyến vận tải đường thủy huyết mạch, có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Nơi đây, trong kháng chiến chống Mỹ, hơn 1.350 chiến sĩ gồm lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ ngành Giao thông vận tải đã không quản mưa bom, bão đạn để bảo đảm tuyến chi viện miền Nam luôn thông suốt và 130 người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Các đại biểu tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại kênh Nhà Lê. Ảnh: Thanh Lê Kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn nguyện hứa không bao giờ quên công lao to lớn của thế hệ đi trước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử kênh Nhà Lê. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 7 - Truông Kè, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của 454 liệt sĩ ngành Giao thông vận tải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.



Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ- những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân để những tuyến đường luôn thông suốt, phục vụ cho cuộc kháng chiến cứu nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Truông Kè. Ảnh: Thanh Lê

Cùng ngày, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc - Nam. Nơi đây trở thành tọa độ lửa, túi bom của thực dân, đế quốc xâm lược. Quân và dân Nghệ An đã anh dũng chiến đấu và rất nhiều người đã ngã xuống mãi mãi để bảo vệ tuyến đường 15 luôn thông suốt…

Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn - nơi an nghỉ của 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn. Đặc biệt, ngày 31/10/1968, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317 đã hy sinh anh dũng sau một trận oanh tạc của không quân đế quốc Mỹ.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thắp hương phần mộ các liệt sỹ Truông Kè. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê

Trong không khí linh thiêng, đoàn đại biểu dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, cán bộ ngành Giao thông Vận tải Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh - những người anh hùng đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.



Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê

Tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải là hoạt động được Sở Giao thông vận tải Nghệ An tổ chức hàng năm vào dịp Xuân về, Tết đến. Qua đó, nhằm thể hiện tấm lòng biết ơn và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, công nhân viên của ngành.